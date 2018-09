Rècord històric: 100 dies sense glaçar al Pic del Migdia de Bigorra

El degoteig de rècords i fets sense precedents és constant després d'un estiu extremadament calorós a bona part d'Europa. Aquest cap de setmana s'ha produït un altre fet extraordinari referent en aquest cas a les cotes altes del Pirineu: per primer cop des de que es prenen dades de temperatura al Pic de Migdia de Bigorra, al Pirineu francès, la temperatura s'ha mantingut sobre zero més de 100 dies en un any, segons ha confirmat el servei meteorològic francès Méteo-France a diferents diaris francesos i a l'agència AFP.

El Pic del Migdia està situat a gairebé 2.900 metres d'altura, i té al seu cim un observatori meteorològic i astronòmic que el fan emblemàtic. Des del dia 14 de juny que la temperatura no baixa sota zero en aquest pic. L'anterior rècord datava de l'any 1999, i en aquell cas hi va haver només 77 nits sense cap glaçada, dada que explica fins a quin punt l'estiu del 2018 ha estat excepcional. Tot i que aquesta setmana serà més freda, encara hi ha marge perquè continuïu augmentant el nombre de dies sense baixar sota zero.

Aquest no és l'únic observatori d'alta muntanya del Pirineu que ha registrat dades similars, ja que segons ha explicat el Servei Meteorològic d'Andorra, també l'estació automàtica que hi ha instal·lada a les Fonts d'Arinsal, a gairebé 2.700 metres, acumula 100 dies sense cap temperatura negativa.

Més enllà del Pirineu a França s'han batut també aquest estiu molts rècords que dataven del fatídic estiu del 2003. A París aquest any hi hagut fins ara 90 dies en què la temperatura ha superat els 25º, tres més que el 2003. Gran part del país ha registrat un rècord de dies calorosos, en alguns casos superant precedents ja no del 2003, sinó d'abans de 1950.