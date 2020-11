Segon gran huracà en pocs dies a l'Amèrica Central

Aquest dilluns al vespre, hora local, l'huracà Iota tocarà terra al nord-est de Nicaragua, on està previst que hi arribi sent un gran huracà de categoria 5. La pertorbació s'ha enfortit amb molta rapidesa durant les últimes hores, i pot arribar a tenir vents sostinguts de fins a 250 km/h en el moment de tocar terra. El Iota provocarà pluges d'entre 200 i 400 l/m2 bastant generals i acumulacions locals d'entre 500 i 750 l/m2, segons el National Hurricane Center. La pertorbació entrarà per Nicaragua però els seus efectes també s'esperen importants a Hondures i en països com el Salvador, Guatemala i Belize.

Es tracta del segon gran huracà que afecta aquesta zona del planeta en ben pocs dies, perquè fa tot just dues setmanes l' Eta, de categoria 4, va seguir una trajectòria molt semblant. L' Eta va causar més de 175 víctimes mortals, i encara hi ha com a mínim un centenar de desapareguts. El nombre de víctimes és molt incert perquè en països com Hondures les forces armades asseguren haver recuperat més de 125 cadàvers, mentre fonts del comitè d'emergències del país, COPECO, informaven d'una xifra que no arribava ni a la meitat. Es tem que els efectes d'un segon gran huracà en pocs dies puguin ser greument devastadors a la zona.

Serà el segon huracà de categoria 4 o superior que toca terra a Nicaragua aquest mes de novembre, un fenomen altament excepcional si es té en compte que amb dades de gairebé cent anys el país només havia rebut quatre grans huracans com aquest.

És el primer cop que l'Atlàntic engendra dos grans huracans el mes de novembre, quan la temporada ja se sol estar acabant, segons dades de l'expert Philip Klotzbach. Hi ha altres dades que fan pensar en els efectes del canvi climàtic, com ara que aquest huracà s'ha intensificat a una gran velocitat. Els seus vents associats han augmentat més de 55 km/h en només 24 hores, cosa que ja s'ha donat deu vegades aquesta temporada. L'única temporada d'huracans en què hi havia hagut deu huracans que s'haguessin desenvolupat tan de pressa havia sigut el 1995, segons dades de l'expert Tomer Burg.