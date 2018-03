Temps canviant durant tot el cap de setmana

De matinada ha tornat a ploure una mica en moltes comarques, sobretot del Pirineu, del Prepirineu, del nord de la Catalunya Central i del litoral i prelitoral central. Tot i que en general s'han acumulat quantitats inferiors als 5 mm, aquest és el sisè dia consecutiu de pluja (o neu) en moltes poblacions.



Els núvols es van esqueixant ràpidament i donaran pas a un matí bàsicament assolellat. Tot i això, hi ha un front poc actiu a la recambra que arribarà durant la tarda. Els núvols tornaran a augmentar i quedarà el cel força ennuvolat. Fins i tot, a partir del vespre, pot tornar a ploure a les comarques de l'Alt Pirineu i al sud de les Illes i del País Valencià. La cota de neu se situarà entorn dels 1.400 m.



Durant les hores centrals del dia tornarà a bufar el vent de ponent amb cops de més de 50 o 60 km/h a l'altiplà central i a les zones elevades del prelitoral, especialment al Montseny, on ja s'han tornat a superar els 100 km/h. Això farà pujar de valent la temperatura, sobretot al litoral i al prelitoral. És probable que alguns termòmetres s'enfilin de manera local per sobre dels 20 ºC.

540x306 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARA méteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARA méteo

Demà tindrem un dia amb més núvols, sobretot de matinada i altre cop a partir de migdia. L'arribada d'un altre front, aquest més actiu, farà que hàgim d'obrir el paraigua durant la segona meitat del dia a gairebé tot el país, amb neu per sobre dels 1.500 o 1.600 m. Els ruixats més importants cauran a les comarques de Girona i en punts de les de Barcelona.

540x306 Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARA méteo Precipitació prevista per demà / Model GFS - ARA méteo

Com que hi haurà més núvols, la temperatura tendirà a recular una mica. En canvi, la nit serà menys freda que la d'avui i les glaçades quedaran restringides a les muntanyes del Pirineu i del Prepirineu.



Els mapes continuen apostant per l'arribada d'una massa d'aire molt suau de cara a mitjans de la setmana entrant. Podríem tenir el primer tast de temps primaveral entre dijous i divendres. Abans, però, caldrà anar seguint el pas de fronts que, de mica en mica, regaran el territori.