L'agost ha sigut càlid arreu del territori, sense excepció

L'agost va començar amb la recta final de la calorada més important de l'estiu, que s'havia iniciat a les acaballes del mes de juliol. A Vinebre (la Ribera d'Ebre) i a Torroja del Priorat (el Priorat) el termòmetre va arribar a superar la marca dels 40 ºC.

De mica en mica la temperatura va recular, però durant bona part del mes es va mantenir clarament per sobre la mitjana. En alguns sectors de la costa, sobretot entorn a grans ciutats, es van anar encadenant les nits tropicals, és a dir, nits en les quals la temperatura no baixa dels 20 ºC en cap moment. La calor, juntament amb la humitat relativa elevada, feia que la sensació de xafogor fos molt acusada.

La notable baixada de la temperatura durant l'últim cap de setmana, que va fer reaparèixer la neu a les cotes altes del Pirineu, no va servir per compensar la calor constant de la resta del mes. Així, la temperatura mitjana mensual ha estat entre 1 i 3 graus més alta del normal a bona part del territori.

Diferència entre la temperatura mitjana i la climàtica

A diferència d'anys anteriors, enguany s'ha recuperat la dinàmica típica de finals d'estiu dels xàfecs i tronades de tarda al Pirineu i Prepirineu oriental. En alguna ocasió han estat molt intensos i, fins i tot, han anat acompanyats de pedra i de ratxes molt fortes de vent.

La freqüència amb què les precipitacions han afectat bona part d'aquest sector i el fet que en algunes ocasions han sigut molt abundants ha afavorit que l'agost s'hagi tancat amb una anomalia positiva de precipitació. De fet, els indrets on més ha plogut es troben en comarques com el Ripollès, el Berguedà i Osona. Com a acumulacions més importants, destaquen:

241 l/m² a Campdevànol

221 l/m² a Casserres

209 l/m² a Sant Joan de les Abadesses

204 l/m² a Prats de Lluçanès

Tant per cent de la precipitació acumulada respecte de la mitjana climàtica

L'episodi de precipitació més destacable va ser el de divendres a la tarda i vespre. Es van arribar a recollir més de 100 l/m² en alguns indrets. A Casserres es van acumular 138 l/m², de manera que va ser el dia més plujós des de, com a mínim, el 1960, mentre que els 157 l/m² de Berga són el registre més important en una sola jornada des del 1982.

Al voltant del massís de Montserrat, en punts del Maresme central i del Camp de Tarragona també ha sigut un agost més plujós del compte. Precisament, aquestes zones han estat afectades per alguns aiguats. Per exemple, el dia 13 van arribar a caure 92 l/m² a Montserrat, mentre que el dia 29 es van acumular més de 70 l/m² a poblacions com Torredembarra i Tamarit.

En canvi, a la resta del país l'agost ha sigut sec o molt sec. En alguns indrets de Ponent i de les Terres de l'Ebre s'hi han acumulat menys de 5 l/m².