Un aiguat fora d'escala per al mes de gener

És difícil vincular episodis concrets d'inundacions al canvi climàtic, però hi ha indicadors d'aquest temporal que hi fan pensar. Dimarts l'Observatori de l'Ebre va acumular 162 l/m2 en un sol dia. En 100 anys que fa es recullen dades en aquest històric observatori de Roquetes això només havia passat tres vegades, durant els anys 60 i 40. Aquests tres episodis van passar tots a la tardor. Si ampliem el ventall i mirem dies en què s'hagin superat els 120 l/m2 a Tortosa en aquests 100 anys en surten set, a part del d'aquest dimarts, tots al final de l'estiu o a la tardor, mai en ple hivern.

La setmana passada l'observador del mar Josep Pascual va sortir a mesurar la temperatura de l'aigua com fa cada setmana a l'Estartit. Normalment en aquesta època de l'any el mar està una mica per sota dels 13 graus, però aquest cop estava a uns 14,5 graus, gairebé dos graus per sobre de la mitjana. Que la temperatura del mar sigui superior a l'habitual és una tònica dels últims anys: un mar més calent afavoreix més condensació i fa més fàcils les situacions de pluja molt abundant. Experts climatòlegs com Michael E. Mann afirmen que per cada mig grau que puja la temperatura del mar augmenta un 3% la humitat a l’atmosfera. Més humitat es tradueix en potencial per a aiguats més importants. Històricament hi ha hagut altres temporals com aquest, però acumulacions de pluja tan abundants al gener són probablement inèdites, i en part es deuen a aquesta temperatura del mar marcadament més alta del normal. Tampoc són habituals les tempestes al gener, i aquest temporal ha provocat dues nits de llamps i trons. El 6 i 7 de gener del 2018 també vam tenir una situació que va provocar més de 3.400 llamps. Un estudi fet pel Meteocat entre els anys 2004 i 2006 revelava que entre el desembre, el gener i el febrer només es produïa un 1% dels llamps de tot l'any. Sembla que això també està canviant.

També la força i la insistència del vent han sigut molt estranyes aquests dies, i gairebé es poden comparar amb els d'una borrasca tropical de baixa categoria. L'Observatori Fabra del Tibidabo ha tingut cops de vent de més de 70 km/h durant 55 hores consecutives, i, a dins de la ciutat, al Port Olímpic, les ratxes molt fortes de vent van durar 19 hores.

Calma i migdies càlids

En perspectiva, no hi ha cap més borrasca que pugui fer ploure de manera una mica extensa o destacable. Aquesta nit es podrien escapar ruixats puntuals a l'Empordà, i dissabte el pas d'un front deixarà també algunes gotes a Ponent i al Pirineu, però en general les pluges d'aquest mes de gener ja es poden donar per acabades. Segurament el més destacable del tram final de gener serà la pujada de les temperatures. Diferents models de previsió apunten que els migdies de la setmana que ve s'arribarà als 15 graus en moltes comarques, i que cap a la Candelera alguns termòmetres podrien fins i tot arribar als 20.