La ciutat també batega menys en els sismògrafs

El batec de la ciutat s'ha reduït dràsticament. Es nota en la contaminació, en el soroll i fins i tot ho noten els sismògrafs. Investigadors de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (CTJA-CSIC) han percebut una baixada de més d'un 50% del soroll sísmic en la majoria d'estacions de Barcelona, i de fins al 70% en alguns casos.

De tot el que es detecta amb un sismògraf, els investigadors han après a discriminar tot allò que pertany a vibracions relacionades amb el temps o amb l'activitat humana d'allò que són moviments pròpiament sísmics. El batec diari de la ciutat s'ha reduït dràsticament des de mitjans de març, una baixada que s'ha anat notant cada cop més a mesura que avançaven les setmanes.

Els gràfics que acompanyen aquesta peça corresponen a aquest tipus de vibració provocada pel trànsit, el metro o les obres, en dues estacions de mesura de Barcelona: a la Zona Universitària i al carrer Consell de Cent amb Pau Claris. Els pics són cicles diaris i el color blanc de fons destaca els caps de setmana. Els gràfics mostren que el soroll sísmic que abans corresponia a un cap de setmana ara correspon al d'un dia entre setmana. A la Zona Universitària, a tocar d'una artèria com la Diagonal, la diferència entre un dia entre setmana i un de cap de setmana encara és notòria, però en canvi al centre de Barcelona ha gairebé desaparegut.

Fins i tot en una estació de mesura del Pirineu com la que està ubicada a l'estació d'esquí nòrdic de Tuixent - la Vansa s'ha notat la baixada de l'activitat. El tancament de l'estació d'esquí i el fet que les estades d'estudiants en indrets pròxims s'hagin aturat ha fet baixar el soroll sísmic també en aquest punt.

Investigadors del CTJA-CSIC com Jordi Díaz han detectat aquests últims anys com esdeveniments com ara un gol del Barça o un concert de Bruce Springsteen també deixen rastre als sismògrafs. En un estudi publicat a partir de les dades de l'estació de mesura de la Zona Universitària, ubicada a 500 metres del Camp Nou, van poder mostrar com no només es podien detectar els esclats puntuals com ara gols, sinó també la diferent cadència de la vibració del terra segons el tempo de la cançó del Boss que estigués sonant en aquell moment a l'estadi. Altres factors naturals com els temporals marítims també deixen un rastre clar en els sismògrafs.