El canvi de temps arribarà demà

Dissabte fred i ventat

"Quin fred que fa!". De ben segur que aquesta serà la frase més repetida quan sortiu de casa, si ho feu ben d'hora. La temperatura ha baixat a molts punts del país, sobretot allà on el vent no ha bufat gaire. Fins i tot hi ha hagut glaçades en algunes poblacions costaneres. Destaquen, per exemple, els -2 ºC de mínima de Malgrat de Mar i de Castell d'Aro. A bona part de l'interior el termòmetre ha marcat valors de 0 a -5 ºC a l'interior i de 0 a 5 ºC a la costa, en general, amb registres més baixos en algunes fondalades i als cims del Pirineu.



Avui serà un dia força tranquil. El cel es mantindrà serè al matí, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols d'oest a est. L'excepció serà la Val d'Aran. El cel es mantindrà força ennuvolat i hi nevarà de manera feble i intermitent a qualsevol cota.



La tramuntana i el mestral continuarà bufant amb força als dos extrems del país i als cims del Pirineu, on hi haurà torb. A més, al vespre el vent de ponent també es reforçarà a punts de les comarques de Barcelona i de la Catalunya Central.

540x306 Cops de vent pronosticats per avui al matí Cops de vent pronosticats per avui al matí

El canvi de temps

Demà, en canvi, el temps serà ben diferent. La formació d'una baixa al sud-est de la Península portarà molts núvols i una tongada de pluja (i neu) general que s'allargarà ben bé fins dimarts. Diumenge al matí el cel s'ennuvolarà ràpidament arreu, i abans del migdia ja començarà a ploure a algunes comarques del sud del Principat. Al llarg de la tarda, la precipitació s'estendrà i afectarà gairebé totes les comarques. Fins i tot se sentirà tronar en alguns punts, especialment, a prop de la costa Central i de la costa Daurada.



On més costarà que plogui és a la costa Brava i a la Catalunya del Nord. En canvi, on els pluviòmetres tindran més feina és al Camp de Tarragona, punts de les Terres de l'Ebre i a bona part de les comarques de Lleida, sobretot al Prepirineu.

540x306 Precipitació acumulada al llarg de diumenge Precipitació acumulada al llarg de diumenge

La neu també serà la protagonista, però caurà a cotes mitjanes. Al prelitoral la cota de neu se situarà cap als 800 metres, però ràpidament s'enfilarà fins i tot per sobre dels 1.000 metres. En canvi, a l'interior, que quedarà una mica a raser de la massa d'aire menys freda que ens arribarà des del mar, la cota de neu rondarà entre els 700 i els 900 metres.

540x306 Cota de neu per demà al matí Cota de neu per demà al matí

La situació no serà pas millor al País Valencià i a les illes Balears. La borrasca també portarà núvols i precipitació, que serà en forma de neu per sobre dels 800 o 900 metres. Ara bé, sembla que Menorca i el sud del País Valencià quedaran al marge de la pluja de cara a demà.