La contaminació baixa fins a nivells històrics a Barcelona

Els efectes d'aquesta aturada ja comencen a ser molt evidents en els nivells de contaminació a la ciutat de Barcelona. Aquest diumenge la mitjana de diòxid de nitrogen a Barcelona va baixar fins a 6,9 ug/m 2 d'aire, el nivell més baix des que es mesura la contaminació a la ciutat. Per fer-se a la idea de fins a quin punt és un valors baix va bé saber que la mitjana anual de NO 2 a la ciutat durant el 2019 va ser de 32, més de 4 vegades superior. Des de dimecres aquesta mitjana diària no ha parat de baixar. Fins ara el dia amb una contaminació més baixa era el 22 de desembre de l'any passat, també diumenge: llavors la mitjana va ser de 8,4.

És cert que aquesta dada pertany a un diumenge, dia de poca activitat laboral i ja de per si un dia amb poca contaminació, però la mitjana dels últims set dies també s'ha situat ja per sota dels nivells més baixos que s'han registrat mai. Entre dilluns i diumenge el valor mitjà de NO 2 ha baixat fins a 15,7 ug/m 3 d'aire, un nivell inferior al d'altres períodes de poca activitat com els mesos d'agost o Setmana Santa. Fins ara els períodes de set dies en què la contaminació havia baixat més a Barcelona havien estat durant els mesos d'agost del 2018 i 2019, la Setmana Santa de l'any passat i també l'agost del 2014. Les dades dels últims set dies ja són lleugerament inferiors a les de tots aquests períodes.

El diòxid de nitrogen és el contaminant que pot indicar més clarament la baixada de l'activitat, i és el que s'ha fet servir per mesurar també aquesta baixada de la pol·lució en estudis fets al nord d'Itàlia i a la Xina. A diferència d'altres contaminants com les partícules, que poden estar més relacionats amb causes naturals com ara entrades de pols del Sàhara, l'NO 2 està associat sobretot al trànsit i especialment als vehicles de motor dièsel.

Tot i que pot semblar que som en una època en què la contaminació està assolint valors excepcionalment alts, el cert és que els nivells de pol·lució per NO 2 han seguit una tendència a la baixa durant les últimes dècades a Barcelona. Les dades obertes de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya revelen que la mitjana de NO 2 del 2019 a la ciutat és gairebé la meitat de la que hi va haver per exemple en els anys 1999 i 2000, quan es va arribar a valors anuals de 60 ug/m 3 d'aire, el punt més alt de contaminació per NO 2 a la ciutat.