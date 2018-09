El mar està 2 graus més calent que els últims anys

Les últimes dades de la temperatura del mar recollides aquest divendres a Barcelona per l' observador Diego Lázaro certifiquen que el mar està molt més calent del que tocaria. A la costa central la temperatura de l'aigua a un metre de fondària se situava aquest divendres en 25,8º, una valor 1,8 graus superior a la mitjana dels últims 11 anys. Cal tenir en compte que precisament l'última dècada ja ha destacat per ser en general més càlida que les anteriors; per tant, es pot dir que la temperatura del mar a finals de setembre és alta fins i tot en el context d'escalfament global dels últims anys.

Un altre punt d'observació de la temperatura del mar és l'Estartit, on les dades aquí provenen de fa més de 40 anys. A la Costa Brava el mar no està proporcionalment tan calent com a Barcelona, o com a mínim no ho estava fa una setmana. L'última vegada que Josep Pascual va sortir a fer la seva habitual observació de la temperatura del mar amb la seva barca, a mig metre de profunditat el mar estava a 22,8º, 1,4º per sobre de la mitjana dels últims 40 anys. Les dades de temperatura del mar que s'obtenen per satèl·lit suggereixen que al delta de l'Ebre i al País Valencià la temperatura de l'aigua supera fins i tot els 26º.

540x306 Temperatura del mar deduïda per satèl·lit amb la informació dels últims 7 dies / AEMET Temperatura del mar deduïda per satèl·lit amb la informació dels últims 7 dies / AEMET

Que el mar estigui més calent és un element que pot afavorir els aiguats durant la tardor, no augmenta el risc de pluja, però sí que afavoreix que, si arriben, les pluges puguin ser més fortes i abundants. Segons dades del prestigiós climatòleg nord-americà Michael E. Mann, cada mig grau que puja la temperatura del mar, augmenta un 3% la humitat a l’atmosfera. Més humitat es tradueix en potencial per a aiguats més importants. Les dades històriques de l'Estartit revelen que durant les últimes dècades la temperatura del mar ha augmentat a un ritme de 0,3º per dècada.

Aquest cap de setmana serà força ideal per fer una última visita encara amb calor a la platja. Demà el pas d'un front farà que al matí hi hagi núvols entre la costa central i el sud de la Costa Brava i la tramuntana bufarà lleugerament a l'Alt Empordà. Diumenge el temps serà assolellat arreu i amb una mar força tranquil·la.