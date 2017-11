Un llamp travessa un avió a l'aeroport d'Amsterdam

Diumenge un avió de KLM que s'enlairava a l'aeroport d'Amsterdam-Schiphol va rebre l'impacte d'un llamp, un fet que va quedar enregistrat gràcies a la gravació d'un aficionat a l'aviació que el va penjar al seu canal de YouTube dedicat al tema. En el vídeo, cap als dos minuts i quaranta-cinc segons de reproducció, s'observa clarament com el llamp impacta en la part davantera de l'avió i continua el seu curs sortint-ne per l'ala esquerra.

Tot i que aquest fet pot semblar molt perillós i estrany a simple vista, la realitat és que aquest tipus d'impactes són força freqüents. Es calcula que, de mitjana, cada avió rep l'impacte d'un llamp anualment, o aproximadament cada 3.000 hores de vol.

La majoria dels impactes es produeixen quan un avió està travessant un núvol, cosa que passa, segons dades de Boeing, en un 96% dels casos, i només en un 3% dels impactes l'avió és sota del núvol quan rep el xoc. Encara és menys habitual que això passi si l'avió és al costat o sobre del núvol.

No és estrany que l'impacte es produís en el procés d'enlairament, ja que més del 75% dels xocs es produeixen entre els 2.000 i els 4.000 metres d'altitud, és a dir, quan l'avió està guanyant o perdent altura, relativament a prop de l'aeroport.

L'estructura metàl·lica d'un avió és bona conductora de l'electricitat, i quan un llamp hi impacta és ràpidament redirigit cap a seguir el seu camí, normalment cap a terra. L'avió actua com una gàbia de Faraday, d'una manera molt similar a com ho fa, per exemple, un cotxe. Normalment els danys es produeixen per l'elevada temperatura que pot generar un llamp: fins a 30.000 graus centígrads.

No sempre acaba sent així, però quan es produeix un xoc és habitual que l'avió faci un aterratge no previst per fer comprovacions. Així es va fer, per exemple, el 2010, quan l'avió en què viatjava el president francès, François Hollande, va rebre l'impacte d'un llamp.

Segons dades publicades pel National Lightning Safety Institute nord-americà, les últimes morts en aviació relacionades amb la caiguda d'un llamp daten del 1988, però a vegades no és del tot clar quin paper hi pot haver tingut un llamp quan l'accident es produeix en condicions de mal temps, com va passar per exemple en l'accident d'un avió a Bogotà el 2010.