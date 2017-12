La manca de pluges de la tardor ha batut rècords en algunes comarques

Aquest dimecres el Meteocat ha fet públic el seu informe habitual sobre les pluges i les temperatures de la tardor. Els mesos de setembre, octubre i novembre s'han acabat amb una manca de pluges general, i especialment forta a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà, on s'ha recollit menys del 30% de la pluja que hi acostuma a caure en aquests mesos.

L'Observatori de l'Ebre ha tingut la tercera tardor més seca en els 112 anys que fa que s'hi recullen dades: només el 1974 i el 1935 hi va ploure menys durant la tardor que enguany. A part d'això, d'entre les 44 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, 7 han tingut la tardor més seca de tota la sèrie, que són les del Pantà de Boadella, Aldover, l'Aldea, Cassà de la Selva, Alcanar, els Alfacs i Constantí. En 8 estacions més aquesta ha sigut la segona tardor més seca de la sèrie; és el cas, per exemple, del Pont de Suert, Viladecans i Amposta.

La manca de pluja ha anat acompanyada també de més hores de sol en molts sectors del sud i de Ponent; en molts d'aquests sectors hi ha hagut entre un 10% i un 15% més de sol del que acostuma a haver-hi a la tardor, un fet que segurament no només ha estat afavorit per la poca presència de pluja, sinó també pels pocs dies de boira.

540x306 Anomalia d'hores de sol respecte a la mitjana / METEOCAT Anomalia d'hores de sol respecte a la mitjana / METEOCAT

Pel que fa a la temperatura la tardor ha sigut una mica més càlida del que és normal en molts punts de la costa i del prelitoral, i en canvi una mica més freda del que és habitual en molts llocs de Ponent i del Pirineu. El setembre fred va quedar compensat per un octubre amb temperatures molt per sobre del normal. En general no hi hagut grans anomalies de temperatura respecte de la mitjana climàtica.