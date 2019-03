Aquest febrer ha estat el més assolellat dels últims anys

El mes de febrer va començar amb el pas d'un front que va deixar precipitacions febles i poc abundants en moltes comarques. Aquella mateixa nit, una tongada de xàfecs acompanyats de tempesta, de calamarsa i de pedra van escombrar part del Camp de Tarragona i del litoral i prelitoral central.

Des de llavors, a bona part del país no ha tornat a ploure. De fet, aquest mes ha estat sec o molt sec, en conjunt. Fins i tot hi ha punts de les Terres de l'Ebre on no ha plogut ni un sol dia, com per exemple a Alcanar.

651x366 Tant per cent de la precipitació acumulada respecte a la mitjana climàtica / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Tant per cent de la precipitació acumulada respecte a la mitjana climàtica / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Al vessant nord del Pirineu, a diferència de la resta del territori, s'han recollit entre 40 i 80 l/m2 pels fronts de procedència atlàntica que van arribar durant els primers dies del mes. És per aquest motiu que en aquest sector s'ha arribat a acumular més del 70% de la precipitació mitjana.

Ara bé, si el mes passat ha estat caracteritzat per alguna cosa, des del punt de vista meteorològic, és per l'anticicló que fa setmanes que és entre nosaltres. Precisament això ha afavorit que a l'Observatori Fabra hagi estat el febrer més assolellat des que hi ha dades (l'any 1968). Hi ha hagut un total de 249 hores de sol, per sobre de les 232 de l'any 2012.

651x366 Anomalia d'irradiació solar mensual (%) / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA Anomalia d'irradiació solar mensual (%) / SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA

Fruit de l'anticicló, hi ha hagut inversió tèrmica, que ha estat la responsable que la temperatura mitjana mensual hagi sigut molt més alta del normal en zones elevades, en comparació amb les planes i fondalades. Per exemple, mentre que a l'Observatori Fabra ha estat el segon febrer més càlid de la sèrie de dades centenària, en trams del litoral es pot considerar que la temperatura mitjana mensual ha estat normal o lleugerament per sobre de l'habitual.

Independentment, l'arribada d'una massa d'aire procedent del nord d'Àfrica va fer que durant els últims dies de febrer se superessin els 20 ºC en molts punts del país. La temperatura va ser tan alta que es va batre el rècord per a un mes de febrer a moltes de les estacions que el Servei Meteorològic de Catalunya té repartides pel territori.