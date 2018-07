Dijous canicular amb temperatures pròximes als 40 ºC al pla de Lleida

Aquest dijous comença assolellat en general, si bé és cert que hi ha alguns núvols baixos al litoral sud que tendiran a desaparèixer a mesura que passinles hores. En general, durant el dia d'avui s'espera una jornada estable amb sol a la gran majoria de comarques i temperatures que faran un salt cap amunt. Serà el dia més calorós de la setmana.

540x306 Temperatures màximes previstes per aquest dijous / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per aquest dijous / GFS 0.25 / ARA Méteo

Molts valors se situaran al voltant dels 35 ºC -alguns més a prop dels 40 ºC- cap a les zones més càlides del pla de Lleida. A la resta de l'interior de Catalunya seran freqüents els 33 o 35 ºC. Fins i tot al prelitoral se superarà àmpliament la marca dels 30 ºC i a la costa, en alguns indrets, es podrien assolir els 30 ºC amb una sensació de xafogor marcada.

Tot i això, de cara al vespre és possible que apareguin nous ruixats cap al Pirineu principalment, i no es descarten cap a ponent una altra vegada, com ja va passar ahir. Però avui serien molt més febles i menys extensos, no haurien de passar de gotellades.

Com evoluciona el canvi de temps de finals de setmana?

Sembla que la calor que hem tingut aquests últims dos dies durarà ben poc. De fet, aquest divendres ja començarà un canvi de temps que es notarà més de cara al cap de setmana.

540x306 Precipitació acumulada prevista pel proper divendres / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista pel proper divendres / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Durant la jornada de demà divendres, sembla que encara començarem amb força sol i temperatures elevades. Però serà a partir de la tarda que l'acostament de la bossa d'aire fred en altura provocarà una ràpida gestació de núvols convectius en molts indrets de l'interior de Catalunya. Durant la tarda i el vespre, especialment, s'esperen ja força ruixats al Pirineu, Prepirineu i comarques de la Catalunya Central. Temperatures en clar descens allà on precipiti. Hi ha la possibilitat que de cara al vespre i durant la nit els ruixats i les tempestes també puguin arribar fins a la costa central i Daurada, tot i que això últim no és clar. Demà ja es podrà afinar més el pronòstic.

540x306 Precipitació acumulada prevista pel proper dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista pel proper dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo

De cara a dissabte entraran la tramuntana i el mestral als dos extrems del país. Encara tindrem la bossa freda en altura al damunt. Això provocarà que a partir de mig matí o migdia es tornin a formar nuvolades potents que acabaran en tempestes de tarda. Aquest cop, més probables entre les comarques del nord de Barcelona i Girona.

Compte que algunes tempestes podran ser fortes i acompanyades de pedra. Les temperatures màximes experimentaran un descens significatiu de més de 5 ºC a les comarques de Girona, Pirineu i nord de Barcelona. A Lleida baixaran uns 3 ºC i a Tarragona augmentaran lleugerament a causa del mestral reescalfat.

Diumenge podria seguir inestable a les comarques de Girona però ja amb més sol a la resta del país.