Els ocells ocupen l'hora punta dels cotxes

Els ocells de ciutat s'han tornat més salvatges durant el confinament. El patró de comportament d'espècies com la garsa, la merla o el tudó ha canviat per assemblar-se més al dels animals de pobles petits i àmbits rurals. Ho diu un estudi de l'Institut Català d'Ornitologia que s'ha publicat avui, fet a partir de les observacions de més de 600 voluntaris del projecte de ciència ciutadana Ornitho.cat

El canvi més dràstic s'observa durant les primeres hores del dia, un temps que ara els ocells fan servir per cantar i alimentar-se més sovint que abans del confinament. A la tarda també s'ha percebut un augment menor de l'activitat, coincidint amb un altre moment d'hora punta de trànsit i moviment.

651x366 De matinada és quan més s'ha disparat l'observació d'ocells / INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA De matinada és quan més s'ha disparat l'observació d'ocells / INSTITUT CATALÀ D'ORNITOLOGIA

L'estudi suggereix que els ocells de medis urbans han estat capaços d'adaptar el seu comportament per aprofitar la dràstica disminució del soroll, dels cotxes i del moviment de persones que ha comportat el confinament. Segons l'ICO, els ocells urbans han tornat a fer un estil de vida més natural i salvatge.

L'estudi s'ha fet a partir de l'observació de 16 espècies d'ocells habituals en ambients urbans que passen tot l'any a Catalunya, com ara el pardal, la mallerenga blava o la cuereta blanca. Comparant les dades d'observació entre el 15 de març i el 13 d'abril amb les del mateix període dels últims 10 anys s'ha pogut constatar que 13 de les 16 espècies han augmentat l'activitat als matins.

Segons l'ICO, els ocells poden adaptar l'hora del cant per evitar cantar quan hi ha massa soroll, cosa que explicaria l'augment d'activitat en una hora habitualment punta de trànsit i moviment de gent. Especialment ocells com el gavià argentat o la garsa es poden haver animat a dedicar molt més les primeres hores del matí a buscar aliment i fins i tot a endinsar-se més al centre de pobles i ciutats.

L'estudi anima a prendre'n nota fins i tot per millorar la qualitat de vida dels humans, ja que, segons el director de l'ICO, Gabriel Gargallo, "els problemes de comunicació i de salut que experimenten el ocells són, en bona part, homòlegs als que patim nosaltres".