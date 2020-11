L'octubre més fred i amb més neu de les últimes dècades

Deixem enrere un mes d'octubre en què el fred i la neu han sigut protagonistes com ben poques vegades aquestes últimes dècades. Si bé en molts sectors del centre i sud de la costa i del prelitoral només cal remuntar-se fins a l’octubre del 2010 per trobar-ne un de més fred, en altres sectors cal anar fins al 2003 o el 1998. En el cas de Raimat, al Segrià, feia vint-i-set anys que no es registrava un octubre tan fred, segons dades del Meteocat.

Cal tenir en compte que el mapa que elabora el Meteocat dibuixant la diferència de temperatures d'aquest octubre i la de la mitjana climàtica té en compte com a període de referència el període 1961-1990. Si es fes amb dades de les últimes dècades seria un mapa d'un blau més intens. Un exemple d'això són les dades de l'Observatori de l'Ebre: si agafem la referència 1961-1990, aquest octubre ha sigut mig grau més càlid del que seria normal; i si la normalitat són els últims trenta anys, llavors el resultat és que ha sigut 0,4 graus més fred del normal.

Com a mínim des del 2009 no hi ha precedents d'un octubre tan fred com aquest a tot Catalunya. L'únic que s'hi acosta és el del 2010, en què la temperatura mitjana va ser de 12,7 graus: enguany ha sigut de 12,3. Fent una temperatura mitjana a partir de més de vuitanta estacions del Meteocat resulta que aquest octubre ha sigut 2,5 graus més fred a Catalunya que l'anterior: per ser una mitjana del conjunt del país, representa una gran diferència.

Un altre ingredient prematur i sorprenent d'aquest octubre ha sigut la neu. Algunes estacions del Meteocat situades a les cotes altes del Pirineu han tingut neu a terra gairebé durant tot el mes. És el cas de Certascan, a la cota 2.400, on en 28 del 31 dies del mes hi ha hagut neu, cosa insòlita com a mínim l'última dècada. En molts casos no han sigut nevades anecdòtiques, perquè en 21 dies del mes hi ha hagut més de cinc centímetres de neu i el dia 15 n'hi ha arribar a haver fins a 34 d'acumulats.

Malgrat els canvis de temps constants, les precipitacions no han arribat a tot arreu aquest mes d'octubre. En conjunt a Catalunya ha plogut un 32% menys que la mitjana dels últims deu anys, i en alguns llocs de les Terres de l'Ebre no hi han arribat a caure ni 5 l/m2. En canvi, més enllà de les precipitacions a les cotes altes del Pirineu destaquen també alguns ruixats locals a la costa, com per exemple el cas de Canet de Mar, on hi han caigut 170 l/m2.