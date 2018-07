Una onada de calor provoca un rècord històric de temperatura a l'Àfrica

La històrica onada de calor que ha viscut el nord de l'Àfrica en aquests primers dies de juliol ha provocat la que es considera la temperatura més alta mai registrada de manera fiable al continent. El rècord es va produir dijous passat dia 5 a la ciutat d'Ouargla, a Algèria, on el termòmetre es va enfilar fins als 51,3 ºC.

La dada ha sigut contrastada amb rècords anteriors per l'expert Maximiliano Herrera, que té un control exhaustiu de les temperatures més altes registrades en cada país del món. Hi ha hagut altres temperatures més altes a l'Àfrica, però són dades de les quals no es pot confirmar la fiabilitat, o directament s'ha determinat que no són vàlides a partir d'investigacions.

En l'època colonial es van registrar 55 ºC a Kebili, a Tunísia, i de fet és a hores d'ara la dada que apareix com a rècord oficial de calor a l'Àfrica segons l'Organització Meteorològica Mundial. Però diversos experts han alertat que alguns registres de l'època colonial són poc fiables. Segons dades de Maximiliano Herrera, fins ara la temperatura fiable més alta registrada a l'Àfrica eren 50,7 ºC a Smara, al Sàhara Occidental, temperatura que s'havia produït el 13 de juliol del 1961.

Per posar context a aquestes temperatures us pot anar bé saber que el rècord de calor a Espanya data de fa ben poc, del 16 de juliol del 2017, dia en què es va arribar a 47,3 ºC a Montoro, a Còrdova. A Barcelona la temperatura més alta registrada són els 39,3 ºC que també es van produir no fa gaire, el 27 d'agost del 2010, enmig d'una ponentada molt seca.

Sense baixar de 42º en tota la nit

Aquest no és l'únic rècord extraordinari de temperatura que hi ha hagut en aquest inici de l'estiu. Segons ha explicat en un comunicat l'Organització Meteorològica Mundial, a la costa d'Oman el 28 de juny s'hi va produir una extraordinària temperatura mínima de 42,6º, és a dir, en tota una nit la temperatura no va baixar de 42,6º, un autèntic infern. Va passar a la localitat de Quriyat, al nord-est d'Oman, on hi viuen unes 50.000 persones. Tot i que l'OMM no té rècords definits sobre temperatura nocturna, es creu que aquesta podria ser la temperatura mínima més alta mai registrada.

Aquests dies també s'han complert 105 anys del rècord de calor oficial al món, que es va produir el 10 de juliol del 1913 a la Vall de la Mort, als Estats Units. La temperatura va escalar aquell dia fins als 134º Fahrenheit, és a dir, 56,6º C. La forma d'aquesta vall i el fet que tingui punts en els quals se situa fins a 86 m per sota del nivell del mar fan d'aquest indret una autèntica torradora a l'estiu.