La pandèmia amplificarà els riscos d'un estiu que apunta a temperatures rècord

Un estiu probablement molt calorós a l'hemisferi nord pot provocar problemes afegits a la situació de pandèmia global actual. N'alerta el Global Heat Health Information Group (GHHIN), un grup d'experts en clima i salut vinculats tant a l'OMS com a l'Organització Meteorològica Mundial (OMM).

Els experts demanen que els estats planifiquin bé aquest escenari, en el qual les mesures habituals en cas d'onada de calor poden entrar en conflicte amb les mesures per mitigar la pandèmia. És el cas, per exemple, de les recomanacions de refugiar-se en els espais públics amb aire condicionat en els dies de més calor, si a casa la temperatura és massa alta. També les visites a persones vulnerables en situacions de molta calor per comprovar que estan bé de salut.

Les onades de calor s'estan fent més freqüents i més intenses en els últims anys. L'any 2018 les exposicions a onada de calor de persones majors de 65 anys van arribar a situar-se fins a 220 milions per sobre de la mitjana de les últimes dècades. Per exposició s'entén una persona que suporta un període de temperatures extremes de tres dies o més. La mateixa persona pot sumar diverses exposicions al llarg d'un estiu.

Tot i que no hi ha previsions clares i certes de com serà l'estiu, sí que se sap que la mitjana de temperatura dels primers quatre mesos de l'any ha batut tots els rècords a Europa, especialment a l'est del continent. Mai des que es recullen dades hi havia hagut un inici d'any tan càlid al continent. Si aquesta tendència continua es podrien repetir les fortes onades de calor del juny i el juliol de l'any passat, en què a temperatura va superar els 40 graus en molts països d'Europa. A Holanda, per exemple, durant l'onada de calor del juliol passat van morir gairebé 400 persones més que en una setmana normal d'estiu.

Sobre com el virus pot interactuar amb la calor, l'informe GHHIN no té grans novetats, però sí que alerta que la calor pot agreujar els símptomes de les persones que contreguin el virus. La forta calor podria també provocar un augment dels contagis si la gent s'acumula en espais públics refrigerats o al carrer. També preocupa la pressió que es pugui exercir en els sistemes sanitaris, que podrien haver de suportar paral·lelament pics d'atenció pel virus amb un pic d'atenció per calor.

Per tot plegat els experts del GHHIN demanen als estats que revisin els plans d'actuació en cas d'onada de calor i que redueixin al màxim el nombre de persones que podrien quedar exposades a una situació d'estrès per calor.