La pluja rega molt algunes comarques però omple poc els embassaments

L'episodi de pluja i neu d'ahir va ser un veritable regal caigut del cel, sobretot pel fet que la precipitació va regar boscos i sembrats en un context de sequera, i perquè va beneficiar algunes capçaleres dels rius pirinencs. Aquesta és la segona vegada aquest mes que plou -o neva- de forma més o menys generosa, el darrer episodi va ser el del dia 7 de gener.

Malgrat tot, convé tenir present que, per bé que va acabar precipitant a pràcticament la totalitat del país, la precipitació va caure de forma irregular, tal i com mostra el mapa d'acumulació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) que il·lustra aquesta notícia.

Les comarques de Barcelona van ser les que van rebre més aigua, els màxims es van acumular en punts del litoral, el prelitoral central i de la Catalunya Central. Cal destacar, en aquest sentit, els 83 litres de St. Fost de Campsentelles, a la Conreria. La pluja va fer diana en aquest entorn, entre el Maresme i el Vallès Oriental, pel fet de ser una de les zones castigades per la sequera dels darrers mesos.

540x306 Mapa de l'estat de la sequera dels darrers dos anys / Servei Meteorològic de Catalunya Mapa de l'estat de la sequera dels darrers dos anys / Servei Meteorològic de Catalunya

D'altres registres significatius van ser els 71 litres per metre quadrat acumulats a Castellbisbal, 65 al Lac Redon (Vall d'Aran), 61 a St. Llorenç Savall, 58 a Vacarisses, 56 a Vilanova del Vallès, 53 a Sabadell i el Pont de Vilomara o 46 a Dosrius.

El SMC destaca que gener és un dels mesos més secs de l’any a bona part de Catalunya, amb mitjanes climàtiques de precipitació mensual inferiors a 50 mm a l’interior, de manera que la precipitació de divendres va superar aquesta mitjana en alguns sectors. Algunes estacions amb més de 20 anys de dades situades al Bages, Osona, Berguedà, Conca de Barberà o Vallès Occidental no havien registrat cap dia de gener tan plujós com el divendres 26. És el cas de Castellnou de Bages.

La precipitació de divendres va fer pujar de forma lleugera les reserves d'aigua dels embassaments, tal i com ha anunciat aquest matí l'Agència Catalana de l'Aigua.

Petit increment de les reserves dels embassaments, equivalent a l'ús de 4 dies, però cada cota compta. Tinguem sempre curà de l'aigua, un recurs escàs #sequeraGencat pic.twitter.com/CIOoOaKAbS — ACA (@aigua_cat) 27 de gener de 2018

Plou i els rius #Besòs i #Llobregat creixen en els seus trams finals, però per omplir els #embassaments ha de ploure, i força!!, a les capçaleres. Aquesta pluja mulla el terreny i recarrega #aqüífers, que també va molt bé. pic.twitter.com/OsimHI72Sq — ACA (@aigua_cat) 26 de gener de 2018

La fusió de la neu de les cotes mitjanes al llarg dels pròxims dies, i l'escorrenti, possiblement faran augmentar el cabal d'alguns rius i incrementaran lleugerament el volum d'aigua d'alguns pantans.

En qualsevol cas convé no oblidar que els embassaments de les conques internes es troben actuament només al 44%, 15 punts menys que ara fa un any i un 25% per sota la mitjana dels darrers 5 anys per aquestes dates.