A les portes de la primera forta calorada de l’estiu

Ja fa dies que els mapes del temps auguren l’arribada de primera calorada forta de l’estiu a partir de la setmana vinent, amb un pic de calor a mitjans de setmana. Entre dimarts i dimecres hi haurà el pic de calor amb un ambient tòrrid, el primer que s’assolirà aquest estiu. Els màxims de temperatura es registraran a Ponent i a l’interior de les Terres de l’Ebre, però els termòmetres també s’enfilaran de valent a la resta de l’interior i la xafogor a la costa tampoc hi ajudarà.

En aquest sentit, a l’oest de Catalunya la temperatura podria arribar fins als 38 graus de màxima, mentre que a la resta de la depressió Central i al prelitoral els termòmetres s’aproximaran fins als 35 graus o puntualment per sobre. Els indrets on farà menys calor serà al Pirineu i al litoral, on s’aproparan als 30, però la humitat a la costa farà disparar la xafogor amb una sensació que serà pròpia també d’uns 35 graus.

651x366 Temperatura màxima prevista per aquest dimecres. Temperatura màxima prevista per aquest dimecres.

Durant les nits l’escenari tampoc serà gaire millor, on en molts punts del territori s’enregistraran nits tropicals, fent de mal dormir i mal descansar amb uns termòmetres per sobre dels 20 graus. Per sort, aquest episodi d’altes temperatures durarà poc, ja que a partir de dijous la tendència és que els termòmetres es normalitzin ràpidament. En tot cas, aquest diumenge la temperatura no serà tan disparada, i les màximes, malgrat que pujaran una mica, es mantindran entre els 30 i els 35 a la majoria de comarques, llevat de la costa i del Pirineu que quedaran un pèl per sota.

Pel que fa a l’estat del cel, després d’un dissabte amb la formació d’alguns ruixats al Prepirineu, aquest diumenge les nuvolades i les precipitacions guanyaran més de protagonisme. En sectors muntanyosos, sobretot del nord del país i del nord-est, la dinàmica serà que es vagi ennuvolant a partir del final del matí i que descarreguin xàfecs i algunes tempestes. Les comarques més afectades seran les del Pirineu i del Prepirineu, les de la Catalunya Central i interior de Girona, i també altres punts del prelitoral de manera més aïllada. No es descarta que localment aquests ruixats puguin anar acompanyats d’alguna calamarsada o pedregada. A la resta del territori, també aniran apareixent alguns núvols durant la tarda.

651x366 Acumulació de pluja d'aquest diumenge. Acumulació de pluja d'aquest diumenge.

La resta de setmana, a part de la forta calor del dimecres, el temps no presentarà grans canvis. El sol serà el comú denominador en la majoria d’indrets del país, mentre que en sectors del terç nord de Catalunya hi haurà nuvolades i ruixats amb tempestes locals a la tarda. A partir de dijous, l’arribada d’aire més fresc en alçada ajudarà a augmentar la inestabilitat amb un increment dels ruixats, i també farà recular i allunyar la calor recuperant uns valors més propis i normals per l’època de l’any.