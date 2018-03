Analitzem la regió font del fred que es preveu per la setmana vinent

En aquest darrer tram de l’hivern meteorològic tant entretingut que estem tenint, molt probablement haureu escoltat en diversos mitjans de comunicació o no necessàriament mitjans: invasió àrtica continental, invasió freda del centre d’Europa o simplement la paraula siberiana, de la regió de Sibèria, a Rússia.

Com és que fa tant fred a Sibèria?

Sibèria és una regió que es troba situada a la zona septentrional d’Euràsia. Ubicada entre l’Oceà Àrtic, el Pacífic, l’Àsia central al sud i els Urals a l’oest, direcció Europa. Aquesta zona del planeta, és caracteritza per tenir una orografia pràcticament plana. La zona més occidental i propera a Europa, es situa entre els 50 i els 150 metres d’alçada, pràcticament a nivell de mar. De fet, hi ha zones, que fins i tot estan lleugerament per sota el nivell del mar i pateixen inundacions. Aquesta gran plana, va ser formada per dipòsits al·luvials durant el Cenozoic (l’era geològica més recent, des dels 65 milions d’anys fins fa 2 milions).

Per tant, la ubicació de la regió sumat a una orografia favorable, fan que aquesta zona sigui una de les més fredes del planeta amb un clima continental subàrtic, molt extremat. Al hivern difícilment es superen els 0ºC durant tota l’estació astronòmica i l’àmbit és gèlid les 24 hores del dia, això es deu a una gran subsidència (anticicló tèrmic) causada per l’aire fred que es va acumulant a mesura que avança l’hivern. Per fer-se una idea, la ciutat de Novosibirsk, que és una de les més poblades de Sibèria, al Gener, té una temperatura mitjana de -16,2ºC. És a dir, s’assoleixen temperatures mínimes de -30ºC amb certa facilitat i les temperatures màximes, en els millors casos, estan al voltant de -10ºC. Realment es fa molt difícil la vida quotidiana amb aquests valors termomètrics.

I el tren siberià... O siberiana?

El “tren siberià o siberiana”, anomenada col·loquialment per molts mitjans de comunicació, no és el moviment d’una part de la gran massa d’aire fred de sibèria occidental -que actua com a regió font del fred europeu-, i gràcies a diferents combinacions d’anticiclons i borrasques, fan que aquesta massa d’aire es desplaci de nord-est a sud-est, cap a Europa. Però perquè això succeeixi, generalment ens trobem amb un patró meteorològic concret, on hi ha altes pressions o anticicló a Escandinàvia. Tanmateix, depressions al mediterrani oriental. És a dir, es tracta d’una situació retrògrada, ja que s’inverteix el corrent general atmosfèric –d’oest a est-. A continuació, en el mapa es poden apreciar els diferents centres d’acció i el “tren siberià o siberiana”.

540x306 Imatge que simbolitza els dos patrons principals i el "tren siberià" / ARA Méteo Imatge que simbolitza els dos patrons principals i el "tren siberià" / ARA Méteo

Si aquest encaix d’ambdós centres d’acció, segueix ferm durant dies i dies (fet que no acostuma a passar), farà que l’aire fred de Sibèria, vagi viatjant cap a l’oest i sud-oest fins a afectar-nos de ple, o no. Depenent de moviments finals en els centres d’acció, l’aire fred siberià, progressarà més o menys quilòmetres cap a l’oest o sud d’Europa.