Albada espectacular a l'espera d'un altre front que portarà pluja

Aquest dimarts ha començat amb temperatures bastant més baixes al Pirineu i en altres comarques de la meitat nord. Entre les mínimes més baixes d'avui destaquem:

Núria, -8º

Das, -5º

Puigcerdà, -3º

El Pont de Suert, -2º

Guardiola de Berguedà, -2º

Prades, -1º

La Seu d'Urgell, -1º

Olot, 0º

Girona, 1º

Solsona, 1º

Sens dubte un dels atractius d'aquest matí ha sigut l'impressionant cel rogent que s'ha pogut veure des de molts punts, gràcies a l'arribada d'un sistema frontal poc actiu. Hem afegit a la previsió un bon grapat de fotografies que ens heu fet arribar.

Precisament aquest front manté el cel tapat aquest matí de dimarts, i fins i tot deixa algunes gotes en algunes comarques centrals i de l'oest. Tot i que el terra pot arribar a quedar mullat a gairebé qualsevol comarca, avui el paraigua no farà falta. Ahir a la tarda els xàfecs van deixar 11 l/m2 a Molló, 8 a les Planes d'Hostoles i 6 a Figueres. Aquest migdia l'ambient serà similar o una mica més fred que ahir, i amb el pas de les hores els núvols aniran marxant, però la tarda encara serà de cel mig tapat en molts punts de la costa i del prelitoral.

Demà arribarà un dels fronts més actius de la setmana. El dia començarà amb grans clarianes, però a la tarda el cel s'anirà tapant. Al vespre i la nit és quan plourà en més indrets. Les pluges i nevades seran sobretot destacables al Pirineu i Prepirineu, especialment en àmbits com la Ribagorça i el Pallars, però també a Ponent. A la Catalunya Central i fins i tot en diversos punts de la costa i del prelitoral s'arribaran a acumular 2 o 3 l/m2. Demà a la tarda i el vespre el vent de garbí bufarà amb cops moderats en molts indrets.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres Acumulacions de precipitació previstes per aquest dimecres

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per la matinada de dijous Acumulacions de precipitació previstes per la matinada de dijous

Dijous quedaran núvols al matí, però a la tarda s'obriran més clarianes. Divendres serà un dels dies més assolellats de la setmana, però de cara al cap de setmana s'entreveu l'arribada de nous fronts, que si bé ja és bastant probable que portin noves pluges i nevades al Pirineu Occidental, encara no és tan evident com afectaran la majoria de comarques. Potser simplement amb un augment dels núvols, o en tot cas amb alguna estona de pluja que difícilment serà gaire llarga. La temperatura pujarà un parell de graus demà, però anem cap a un cap de setmana molt més d'hivern que no pas de primavera, amb una cota de neu que al Pirineu pot arribar a baixar dels 1.000 metres en alguns moments.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà