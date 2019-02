Ambient molt suau aquest migdia, a l'espera d'una nova davallada de la temperatura

Avui arribarà un front força desgastat que farà augmentar la nuvolositat. Al llarg del dia aniran passant bandes de núvols alts que deixaran el cel enlleganyat, si bé seran més compactes cap al Pirineu. Fins i tot, a la Val d'Aran s'esperen alguns ruixats febles i intermitents a la tarda, amb una cota de neu que baixarà dels 1.800 fins als 700 metres.

El vent de ponent i de llebeig guanyarà protagonisme i bufarà amb cops de 40 a 60 km/h a bona part del país, essent més fort a zones elevades del prelitoral i de la Serralada Transversal, on ja hi ha hagut ratxes destacables de matinada. Aquest vent, que és eixut i reescalfat, farà pujar la temperatura, especialment al litoral i al prelitoral. En aquests sectors avui al migdia hi haurà valors de 17 a 22 ºC.

651x366 Cop de vent màxim previst per avui / Model GFS - ARAméteo Cop de vent màxim previst per avui / Model GFS - ARAméteo

651x366 Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

Durant la nit i fins demà a primera hora pot caure algun ruixat aïllat a punts de les comarques de Girona. De fet, el matí de dilluns hi haurà força núvols entre el nord de la costa i prelitoral central i el sud de la Costa Brava. Amb el pas de les hores s'acabarà imposant el sol arreu, tret del vessant nord del Pirineu, on els núvols els costarà de marxar i encara hi haurà algunes precipitacions febles i intermitents fins a la tarda.

Entrarà la tramuntana i el mestral, que bufaran amb cops de més de 70 km/h als dos extrems del país. Això farà baixar la temperatura entre 3 i 5 graus, en conjunt. La màxima se situarà entre els 10 i els 15 ºC al litoral, al prelitoral i a Ponent, i entre els 7 i els 12 ºC a la resta. Ara bé, la baixada més pronunciada del termòmetre es notarà de cara al vespre i la nit.

651x366 Diferència de la temperatura màxima prevista entre demà i avui / Model GFS - ARAméteo Diferència de la temperatura màxima prevista entre demà i avui / Model GFS - ARAméteo

A partir de dimarts, les nits seran fredes arreu, amb glaçades a molts punts de l'interior. Amb tot, el temps es mantindrà tranquil, sense massa novetats. Dominarà l'ambient assolellat, amb el permís d'alguns bancs de boira i de núvols baixos que, amb el pas dels dies, guanyaran extensió. Els models continuen insinuant que l'anticicló arribarà per quedar-se amb nosaltres, com a mínim, una setmana sencera.