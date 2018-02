Avui hi haurà la primera nevada a cotes molt baixes d'aquesta setmana

L'aire siberià ha començat a entrar pel nord-est i avui farà que la temperatura al migdia ja sigui uns 5 graus més baixa que ahir en moltes comarques. Ens espera un dilluns mig ennuvolat que s'anirà embolicant amb el pas de les hores. Aquesta tarda hi haurà les primeres nevades a cotes molt baixes, sobretot a les comarques interiors de Girona, a la Catalunya Central i al Preprineu: la neu baixarà ràpidament fins a qualsevol cota d'aquests àmbits. De nit la nevada s'anirà desplaçant cap al sud i afectarà les muntanyes de Prades, la serra de Montsant i altres comarques de Tarragona de manera més feble. Al Vallès i en altres punts de la costa i del prelitoral centrals s'hi podran veure algunes volves aquesta nit, però difícilment seran precipitacions destacables.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

540x306 Cota de neu aproximada prevista per a aquesta nit Cota de neu aproximada prevista per a aquesta nit

Demà serà el dia més fred d'aquest hivern: no hi haurà glaçades extraordinàries, però al migdia seran pocs els indrets en què es passarà dels 5º. Durant el matí gairebé no nevarà enlloc, però a mesura que avanci la jornada les precipitacions aniran reapareixent, sobretot al sud i a l'oest de Catalunya. Les comarques de Lleida, les de Tarragona i l'altiplà central és on més probablement s'hi veurà nevar demà a la tarda i vespre, neu a qualsevol cota que agafarà però que difícilment acumularà gruixos importants.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per a avui i la prevista per a demà Diferència entre la temperatura màxima prevista per a avui i la prevista per a demà

Les precipitacions abundants arribaran dimecres: el matí de dimecres serà el moment més complicat de la setmana pel que fa a mobilitat, ja que serà quan les precipitacions seran més extenses i la cota de neu encara rondarà entre els 200 i 400 metres en molts casos. Com més avanci el matí d'aquell dia, més extenses i abundants seran les nevades i les pluges, però al mateix temps més anirà pujant la cota de neu, que es comportarà de manera molt irregular però que a prop de mar al migdia ja s'enfilarà per sobre dels 500 metres. On la nevada durarà més i serà més abundant és a la Catalunya Central, a l'altiplà central a Ponent i al Pirineu i Prepirineu, sobretot al vessant sud de la serralada. Aquí les acumulacions podran ser importants, de més de 20 centímetres al Pirineu i Prepirineu, i de més de 10 en altres comarques interiors. També els ports, les muntanyes de Prades i la serra de Montsant rebran un gruix de neu de més de 10 centímetres dimecres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dimecres Acumulacions de precipitació previstes per a dimecres

A les zones més enclotades i a les valls més tancades és on la nevada durarà més, però una cosa és molt clara als mapes del temps: l'escombrada d'aire siberià serà contundent. Dijous i divendres la cota de neu ja s'ubicarà fins i tot per sobre dels 2.000 metres, i si bé allà on quedi neu l'ambient continuarà sent fred, a prop de mar el cap de setmana la temperatura s'acostarà fins i tot als 20º al migdia. El fred arriba molt fort aquesta setmana, però es dissiparà clarament entre dimecres i dijous.

Dijous les pluges continuaran, però ja de manera més irregular. És possible que divendres i durant el cap de setmana hi hagi més tongades de pluja, però difícilment seran abundants i continuades com la de dimecres.