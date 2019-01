Canvi de temps: primers ruixats i retorn a l'ambient més hivernal

Una de les novetats d'aquest matí és la pujada de la temperatura a la Catalunya Central i en algunes comarques de Girona. En ciutats com Vic i Girona avui el dia ha començat amb entre 5 i 7 graus més que ahir. La boira, els núvols baixos i l'entrada de vent de garbí de les últimes hores han afavorit aquest canvi. Entre les temperatures mínimes d'aquest matí destaquem:

Das, -9º

el Pont de Suert, -7º

Núria, -6º

Esterri d'Àneu, -5º

la Seu d'Urgell, -5º

Puigcerdà, -4º

Tremp, -4º

Olot, -1º

Manresa, 2º

Girona, 2º

Vic, 3º

Lleida, 3º

Barcelona (Zoo), 9º

Tarragona, 4º

La inversió tèrmica s'ha anat trencant i els pròxims dies desapareixerà. A partir d'avui tornarem a un escenari clarament d'hivern, amb temperatures més baixes al migdia i sobretot amb més fred a les cotes altes del Pirineu. Avui el termòmetre ja baixarà més de cinc graus a la serralada, però en general la baixada del termòmetres serà més subtil i progressiva. Demà i el cap de setmana en general tindrem entre 2 i 4 graus menys que avui. Tot fa pensar que l'entrada d'aire fred s'accentuarà a poc a poc, i que al centre de la setmana vinent l'ambient ja serà de ple hivern una altra vegada.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Pel que fa a l'estat del cel, avui el pas d'un front farà que hi hagi més intervals de núvols i engegarà les nevades al nord del Pirineu. A la Vall d'Aran, a Andorra i al nord de la Cerdanya i del Ripollès avui la nevada hi serà si més no destacable, amb una cota de neu que baixarà dels 1.500 metres fins als 1.000. A la tarda també hi haurà ruixats més dispersos a la serralada transversal, i ja de cara al vespre i nit atents també a ruixats al voltant de Barcelona i en general a tota la costa i el prelitoral centrals.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i aquesta pròxima nit Acumulacions de precipitació previstes entre avui i aquesta pròxima nit

Aquest divendres serà un dia mig ennuvolat, amb núvols més espessos a la tarda que al matí. Dissabte a última hora el pas d'un altre front tornarà a fer augmentar les possibilitats de ruixats i nevades. En general seran precipitacions minses, però en aquest cas també és probable que nevi en altres sectors del Pirineu i Prepirineu. El més probable és que fora del Pirineu durant el cap de setmana només hi hagi alguns plugims entre dissabte al vespre i diumenge a primera hora.

La setmana que ve la previsió es podria posar més interessant. Entre dimarts i dijous baixarà la cota de neu i és probable que tinguem ruixats en diversos moments. Encara és molt aviat per precisar, però avui ha guanyat possibilitats un escenari en què es vegi neu fins als 500 metres o puntualment en cotes més baixes. Caldrà seguir-ho.