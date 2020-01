La boira nevadora emblanquina punts de l'altiplà central

Aquest matí un fenomen poc habitual ha sorprès en alguns punts de l'altiplà central. La suma de la baixa temperatura amb una boira molt densa ha provocat que a primera hora literalment nevés en indrets com Guissona. L'anomenada boira pixanera és relativament habitual en comarques interiors, però el fred ha fet que avui fos boira nevadora, un fenomen més estrany que ha deixat carrers i camps emblanquinats. A primera hora avui la temperatura ha baixat fins als -5 graus a Cervera, però més tard la boira s'ha desfet.

La boira continua instal·lada en molts indrets de Ponent. Avui començarà a bufar vent a la Costa Brava, però no serà fins dijous o divendres que el vent sec es deixarà sentir en més comarques i que podria aixecar la boira de manera més clara. Aquesta entrada de vent també farà que la nit que ve hi hagi menys glaçades a les comarques de Girona, i amb el pas de la setmana també aniran minvant en altres sectors.

També al migdia la temperatura anirà pujant: demà i dijous se superaran més fàcilment els 15 graus al migdia, i divendres serà el dia més càlid de la setmana. La setmana lectiva acabarà amb màximes de fins a 20 graus en algun cas.

A llarg termini, però, ens espera un tram final d'hivern plenament hivernal. Els models de previsió estan bastant d'acord que a partir de diumenge i de cara a la setmana que ve entrarà una nova massa d'aire fred que farà baixar la temperatura i mantindrà l'ambient molt fred. Encara és incert si serà una fredorada intensa o si simplement repetirem les temperatures d'aquests últims dies.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de divendres

Fins llavors hi haurà pocs canvis en l'estat del cel. Avui farà sol allà on no hi hagi boira, demà el pas d'un front aportarà núvols prims, però res més. Divendres el pas d'un sistema frontal més actiu podria provocar nevades destacables al vessant nord del Pirineu, i segurament entre divendres i dissabte també apareixeran alguns ruixats més puntuals en comarques de Girona i de Barcelona. El cap de setmana pinta sens dubte insegur, però no hi ha indicis clars de cap tongada de pluja o neu extensa. Això sí, la cota de neu anirà baixant, i de cara al final del cap de setmana podria situar-se fins i tot al voltant dels 500 metres al nord de Catalunya.

El vent també serà un dels protagonistes del cap de setmana, sobretot a partir de diumenge. La tramuntana i el mestral bufaran ja des de divendres, però serà entre diumenge i dilluns quan podran ser més forts a l'Empordà, al Pirineu i a les Terres de l'Ebre.

La primera part de la setmana que ve pinta moguda al Mediterrani, l'embossament d'aire fred que es despenjarà de latituds més altes seguirà rondant per la regió, i probablement donarà lloc a alguna situació de pluges i nevades abundants, fort vent i mala mar. Encara hi ha molta incertesa sobre quines regions podrien ser les més afectades per aquesta situació. Alguns models fan pensar que serà a les Balears i al sud del País Valencià on s'acumularà més pluja i neu, però d'altres situen les possibilitats més altes a Catalunya. En tot cas, sembla clar que serà una situació que, més enllà de la pluja, pot deixar neu abundant a cotes força baixes. Caldrà seguir-ho.