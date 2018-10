Canvi de temps: el fred de tardor marcarà la setmana

Aquest matí s'ha començat a notar el canvi de temps al Pirineu i en moltes comarques de Ponent, on el termòmetre ja ha marcat entre 3 i 5 graus menys que ahir. Avui l'ambient serà clarament menys d'estiu que ahir també al migdia, de manera que entrem en una nova fase de temperatures de tardor que aquest cop durarà més i s'allargarà bona part de la setmana.

Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de demà

La pròxima nit serà més freda en general, i demà en molts casos serà el matí més fred d'aquesta tardor fins ara, bé sigui per la temperatura real o per la sensació de fred que provoqui el vent. Avui la tramuntana anirà a més amb el pas de les hores, i aquest vespre arribarà a bufar amb cops de més de 70 km/h en punts de l'Alt Empordà i també als cims del Pirineu. Demà al matí el vent encara serà fort, la tramuntana no minvarà clarament fins dimecres a la tarda. Aquesta nit el mestral també bufarà amb cops de més de 70 km/h a les Terres de l'Ebre.

Cops de vent previstos per a la tarda i vespre d'avui

Avui serà un dia de temps insegur i mig ennuvolat a l'est, especialment en àmbits com la Selva, el Maresme, el Vallès i el Barcelonès, on sobretot a la tarda s'hi podrien escapar ruixats puntuals i de poca estona. Els xàfecs també podrien aparèixer entre Menorca i Mallorca. Els pròxims dies el temps serà estable i assolellat en general, no s'entreveu un altre canvi de temps que pugui tornar a fer ploure fins el cap de setmana que ve. És molt aviat per concretar sobre això, però hi ha possibilitats d'una tongada de pluja a cavall de dissabte i diumenge.

Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dilluns

En l'inici del cap de setmana la temperatura podria repuntar puntualment, però en general els pròxims set dies estaran marcats ja per l'ambient de tardor. Jerseis i jaquetes primeres començaran a fer falta a primera hora i al vespre, al migdia la temperatura continuarà superant puntualment els 25º.