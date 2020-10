Cap de setmana de Tots Sants plàcid i suau

Les nits encalmades, amb manca de vent i total estabilitat atmosfèrica estan afavorint que les temperatures comencin a ser més baixes a les fondalades que no pas a cotes més elevades. Aquestes inversions tèrmiques s'han vist, per exemple, a algunes valls pirinenques, amb valors que de bon matí s'han mogut al voltant dels 2 ºC a Puigcerdà (Cerdanya) mentre que a Malniu (2230 m) el termòmetre no ha baixat dels 9 ºC . A Sant Pau de Segúries (Ripollès) han tingut una mínima d' 1 ºC mentre que a Ulldeter (2410 m) no han baixat dels 9º C de matinada.

Aquest cap de setmana s'espera un temps anticiclònic i molt suau, inclús amb caloreta durant les hores centrals del dia. Per avui dissabte s'espera sol arreu del país, inclòs al Pirineu, amb presència només d'alguns núvols prims esqueixats o algun núvol baix a la Costa Brava i també restes d'alguna boira a les planes interiors. Aquestes boires es trencaran a mig matí, deixant pas a un cel més obert i ambient més suau. Les temperatures es mouran entre els 19 ºC i els 24 ºC al Pirineu i Prepirineu i entre els 20 ºC i els 26 ºC a la resta del territori. El vent bufarà de component sud fluix o amb algun cop moderat al litoral. A la resta del país bufarà fluix de l'Oest. La propera nit gaudirem d'una castanyada, un any més, amb molta bonança i amb temperatures elevades per l'època de l'any.



Per diumenge, la jornada de Tots Sants serà plàcida i amb un ambient càlid arreu del territori català. Aquesta situació meteorològica de calma i tranquil·litat està associada al potent anticicló que abraça tota la península Ibèrica i una bona part del sud de l'Europa continental. Per tant, el temps esperat es resumirà en una total estabilitat atmosfèrica a Catalunya, sense precipitacions enlloc del país. Les temperatures tornaran a moure's entre els 20 ºC i 24 ºC i podran tornar arribar fins als 27 ºC a punts de la Catalunya Central o comarques del sud del país.



De cara a dilluns començarem a veure alguns núvols prims però encara s'espera un temps tranquil, només amb presència d'alguna boira a les planes interiors que acabarà trencant-se a mig matí. Les temperatures continuaran sense canvis, és a dir, amb un ambient suau.



El canvi de temps el tindrem de cara a dimarts, amb l'entrada d'un primer front associat a una borrasca atlàntica força activa que deixarà precipitacions al final de la jornada, amb xàfecs generals que s' estendran també de cara a dimecres.