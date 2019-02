Cap de setmana anticiclònic amb grans amplituds tèrmiques

Aquest cap de setmana vindrà marcat majoritàriament per un ambient assolellat i estable arreu del territori català amb temperatures diürnes que aquest dissabte seguiran pujant especialment a l’interior. Tot i això, les matinades i matins segueixen sent força freds i les glaçades aquesta matinada han tornat a reaparèixer en molts sectors de l’interior i també han arribat a la costa, entre les quals, destaquen:

Das, -8º

Prades, -7º

El Pont de Suert, -6º

Vilobí d'Onyar, -6º

Artés, -5º

Conesa, -5º

Òdena, -4º

Monells, -3º

Sant Pere Pescador, -2º

Castell-Platja d'Aro, 0º

Cunit, 2º

Al llarg del dia, a mesura que vagin avançant les hores i gràcies a l’ambient assolellat, les temperatures faran un salt clar cap amunt i no es descarten que molts valors s’acostin o superin lleugerament la marca dels 20ºC altra vegada en algunes valls pirinenques o algunes fondalades de l’interior. Durant la tarda, el sol i l’estabilitat seguiran dominant el panorama meteorològic.

651x366 Diferència de temperatures màximes de demà diumenge respecte avui dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes de demà diumenge respecte avui dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

De cara a diumenge, la tònica de temps serà molt similar a la d’aquest dissabte. Les glaçades reapareixeran en molts punts de l’interior durant les primeres hores, mentre que durant el dia els valors màxims es tornaran a acostar als 20ºC en molts casos, si bé baixaran lleugerament en molts indrets de l'interior del país. Seguirà la gran amplitud tèrmica entre el dia i la nit.

Tanmateix, podrien aparèixer alguns núvols baixos al llarg de diferents trams del litoral. D’altre banda, la sensació de suavitat i bonança, no serà tant acusada com dissabte ja que el vent de garbí començarà a bufar amb ganes a molts trams del litoral a partir de migdia i sobretot cap a la Costa Brava, on serà més intens.

651x366 Cops de vent màxims previstos al llarg de la jornada de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Cops de vent màxims previstos al llarg de la jornada de diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo