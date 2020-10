Cap de setmana de nits fredes però migdies més agradables

Avui comencem la previsió amb un parell de dades curioses que expliquen com d'estranyanament freda ha estat la primera quinzena d'octubre en comparació amb els últims anys. La temperatura mitjana de les últimes dues setmanes a Catalunya ha estat de 12,6 graus, molt baixa si s'ubica en el context de canvi climàtic actual. La majoria dels últims 10 anys l'octubre ha començat amb mitjanes de temperatura entre 2 i 4 graus més altes.

També ha estat molt notòria la quantitat de nits fredes. Amb dades de més de vuitanta estacions del Meteocat, enguany hi ha hagut 360 temperatures mínimes per sota dels 5 graus entre l'1 i el 15 d'octubre, més del doble de la mitjana dels últims deu anys, que se situa en 152. Cada temperatura mínima de menys de 5 graus és una nit i un observatori en què s'hagi baixat d'aquest valor. En observatoris amb sèries de dades més llargues cal remuntar fins a l'any 2000 per trobar una primera quinzena d'octubre més freda.

Les temperatures mínimes d'aquest matí han estat tant o més baixes fins i tot que les d'ahir. En destaquen (en ºC):

Das, -5

El Pont de Suert, -3

Puigcerdà, -3

Vic, 0

Olot, 1

Girona, 2

Lleida, 2

Manresa, 2

Terrassa, 6

Reus, 7

Barcelona (Zona Universitària), 9

Tarragona, 10

Tortosa, 11

El fred no marxarà durant el cap de setmana. Tot i que aquesta matinada el termòmetre ha tocat fons, les matinades que venen seguiran sent gairebé tan fredes com aquesta. Al migdia la pujada del termòmetre serà més evident, especialment diumenge, dia en què les màximes ja començaran a superar els 20 graus amb més facilitat. El fet que faci poc vent afavorirà que la sensació al migdia sigui agradable.

La setmana que ve l'ambient canviarà totalment. A partir de dimarts l'arribada d'una borrasca càlida farà pujar la temperatura entre 7 i 12 graus, i especialment pujaran les temperatures nocturnes. El fred no es quedarà i encararem el tram final de l'octubre amb un ambient molt més suau, però encara és aviat per saber si arribarem a la Castanyada amb aquestes temperatures més altes o si el termòmetre tornarà a baixar abans d'acabar l'octubre.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dimecres

Pel que fa a l'estat del cel, avui el sol predominarà, però encara caldrà posar matisos al temps estable. Entre Barcelona i el sud de la Costa Brava se seguiran formant algunes nuvolades a la tarda i al vespre que no és descartable que puguin fins i tot desencadenar ruixats curts però intensos just davant de mar. Encara demà al matí hi haurà una mica d'inestabilitat en aquest sector.

En general el cap de setmana serà de temps molt tranquil, i tot i que demà el pas d'un front enterbolirà a estones el cel, el sol predominarà clarament. Als matins hi haurà bancs de boira en punts de la Catalunya Central. Avui encara bufaran la tramuntana i el mestral, però a la tarda el vent minvarà i ja no revifarà durant el cap de setmana.

La setmana que ve arribarà una altra borrasca activa que sobretot ens afectarà dimecres. A diferència de les anteriors, aquest cop les pluges cauran més en comarques de l'oest que a la costa, i probablement serà només al vessant del Pirineu on s'hi acumularan precipitació abundants. A diferència de les borrasques anteriors, aquesta no farà nevar ni tan sols a les cotes més altes del Pirineu.