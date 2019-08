Cap de setmana de ple estiu

Tot i la calor que pronostiquem durant el dia, les nits ja són més llargues i això també provoca que ja refresqui més, especialment a l’interior. Avui ens hem tornat a llevar amb valors molt frescos al Pirineu i en alguns indrets de l’interior del país. Entre els valors mínims destaquen (dades en ºC):

Das, 9º

Prades, 10º

Sort, 12º

Bagà, 13º

Llagostera, 14º

Vic, 15º

Manresa, 16º

Girona, 17º

Lleida, 18º

Tarragona, 21º

Barcelona, 23º

Malgrat aquests valors, som a l’agost i quan surt el sol el termòmetre puja molt ràpidament. Aquesta jornada de dissabte esperem que sigui assolellada a tot el país, només amb l’excepció a la tarda al Pirineu i Prepirineu, on podran aparèixer alguns núvols de bon temps, però sense més conseqüències. Les temperatures pujaran clarament i fregaran els 36 ºC cap al Pla de Lleida i interior de la vall de l’Ebre. La xafogor anirà a més al litoral i prelitoral i les temperatures també pujaran en aquests indrets, fins a valors pròxims als 28 ºC o 29 ºC.

651x366 Diferència de temperatures màximes d'avui respecte les d'ahir divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes d'avui respecte les d'ahir divendres / GFS 0.25 / ARA Méteo

La nit tornarà a ser confortable a l’interior i més xafogosa a la costa. La calor i el temps assolellat seguiran sent els protagonistes al llarg de diumenge. Al Pirineu, hi haurà més nuvolades que dissabte i no descartem algun ruixat o tempesta local de tarda. Cap a l’interior de les terres de l’Ebre i al pla de Lleida es podran fregar els 37 ºC o 38 ºC, però la majoria de màximes a l’interior se situaran entre els 32 ºC i els 36 ºC. A la costa, les marinades s’encarregaran de frenar el termòmetre al voltant dels 30 ºC, però la sensació de xafogor tornarà a ser intensa.

651x366 Temperatura màxima prevista per diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatura màxima prevista per diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Pendents d’un possible episodi de pluges i tempestes intenses

Dilluns serà un dia d’impàs, amb augment de la nuvolositat però amb temperatures que seguiran sent altes, tant o més que diumenge. No serà fins dimarts quan la nuvolositat es farà més compacta a causa de l’arribada d’una bossa d’aire fred en altura que penetrarà per l’oest peninsular. La ubicació final d’aquesta bossa d’aire fred serà clau per acabar determinant si les precipitacions més intenses ens acabaran afectant a nosaltres o al País Valencià. Ara com ara sembla que la segona opció és més probable.