Cap de setmana amb tempestes de tarda al Pirineu i calor a l'alça

Encetem aquest divendres encara amb nuvolades en moltes comarques de Girona i de Barcelona. El dia s'ha aixecat insegur i molt variable, però avui hi haurà menys ruixats que ahir. Aquesta tarda encara descarregaran xàfecs de poca estona en comarques com el Ripollès, Osona, el Berguedà o la Selva, però avui n'hi haurà menys que ahir, i els que apareguin deixaran menys aigua. A les comarques centrals amb el pas del matí els núvols seran cada cop més esqueixats.

Avui l'ambient serà similar al d'ahir, a les comarques centrals la temperatura es quedarà una mica més curta que aquest dijous, però en canvi a Ponent el termòmetre pujarà una mica més que ahir. Avui el vent serà més feble i la situació marítima millorarà. La bandera verda onejarà a la majoria de les platges.

El cap de setmana estarà predominat pel sol en general, però a les tardes hi haurà tempestes al Pirineu. A diferència d'avui o ahir els ruixats afectaran bàsicament la serralada, fins i tot amb alguna tempesta localment forta en algun cas. Demà a la tarda no és descartable que algun ruixat arribi de forma més aïllada fins a la Serralada Transversal, a punts del nord d'Osona o de l'interior de la Selva. Diumenge la dinàmica serà molt similar, sol i tempestes de tarda al Pirineu.

540x306 Acumulacions de precipitació de cara a dissabte Acumulacions de precipitació de cara a dissabte

La calor anirà a més els dies vinents, diumenge molts termòmetres s'enfilaran entre 3 i 5 graus més que avui, i les màximes ja tornaran a superar els 35º a l'interior. Els últims mapes del temps han rebaixat una mica les expectatives de calor de cara a la setmana que ve. La temperatures seran molt altes i de forma insistent, però no hi haurà valors extraordinaris de calor com havia semblat que podia passar fa uns dies. Les màximes més altes arribaran puntualment als 40º, però l'ambient no serà tan diferent al que vam tenir ja durant la primera part d'aquesta setmana. Calor molt intensa sí, calor extraordinària tot fa pensar que no.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de diumenge

La setmana que ve el temps serà bàsicament assolellat. A les tardes continuaran apareixent tempestes al Pirineu, però tota fa pensar que aniran de baixa respecte el cap de setmana. Entre demà i dilluns els ruixats de tarda sí que seran freqüents a la serralada, però és probable a partir de dimarts passin a ser més aïllats.