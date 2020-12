Cap de setmana amb vent, neu i l'ambient més hivernal de la setmana

Aquesta nit ha sigut clarament menys freda que l'anterior. El canvi de vent i l'augment dels núvols han disparat la temperatura entre 3 i 5 graus en molts indrets. La pujada ha sigut especialment notòria en algunes comarques del nord-est: a Girona ahir el dia va començar amb -2 graus, i avui s'ha iniciat amb 7 graus positius.

Aquesta pujada de la temperatura és totalment enganyosa, perquè l'entrada d'una potent massa d'aire fred farà baixar el termòmetre en picat novament aquesta tarda i ja de cara a la nit. Aquest cap de setmana la temperatura tocarà fons: demà el termòmetre marcarà un o dos graus menys que en els moments de més fred d'aquesta setmana. En moltes comarques centrals i del sud el vent evitarà grans glaçades, però la sensació tèrmica serà clarament hivernal.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

El cap de setmana començarà també amb neu fins a cotes baixes del Pirineu. Nevades intermitents que aquest matí sobretot es concentraran al Pirineu occidental, i en canvi a la tarda aniran a més en punts del Ripollès. La cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres, de manera que les emblanquinades poden arribar fins a les cotes més baixes. El Meteocat no té actiu cap avís per neu. l'Aemet, en canvi, sí que alerta de la possibilitat de gruixos de més de 10 cm per sobre dels 1.000 metres al Pirineu occidental.

A la tarda també es podrien escapar ruixats curts però intensos en algunes comarques de Girona, xàfecs que fins i tot podrien anar acompanyats de tempesta o calabruix. De nit i demà al matí el temps continuarà sent insegur a les comarques del nord-est, però els ruixats que apareguin seguiran sent aïllats.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

El cap de setmana estarà marcat per un cel enterbolit i mig ennuvolat en molts moments. En general diumenge hi haurà més núvols que dissabte. Demà al vespre tornarà a haver-hi emblanquinades fins a cotes baixes al Pirineu, però les precipitacions no s'entreveuen abundants ni de gaire estona. Diumenge nevarà amb més ganes, però en aquest cas les precipitacions afectaran sobretot al Vall d'Aran i el nord del Pallars.

El vent s'anirà enfortint a mesura que avanci el cap de setmana. Demà i diumenge el mestral es deixarà sentir en moltes comarques centrals, de Ponent i especialment al sud de Catalunya. Diumenge a la tarda i vespre les ratxes arribaran a ser fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. El vent farà que la humitat sigui baixa.

651x366 Cops de vent màxims previstos per diumenge al migdia Cops de vent màxims previstos per diumenge al migdia

El mestral pot convertir-se en una tònica també de la setmana que ve. Tot apunta que fins dijous la dinàmica de temps serà molt similar. Ventades fortes en moltes comarques centrals i del sud, i més nevades intermitents al Pirineu, fins i tot abundants en alguns moments. Fins dimecres la neu continuarà caient amb una cota que es mourà entre els 500 i els 1.000 metres, però no hi ha gaires opcions d'emblanquinades en indrets poc habituals. Dilluns en tot cas podria arribar a nevar en punts del Prepirineu en alguns moments.

Difícilment la sensació d'hivern ens abandonarà abans de l'altre cap de setmana. Tot i que les temperatures pugin i baixin a causa del vent, l'ambient d'hivern sembla que es mantindrà bona part de la setmana que ve.