Continuarà plovent i nevant per sobre dels 1.000 metres fins a la tarda

De mica en mica les pluges han anat caient a bona part del país. Entre ahir i avui no hi ha hagut cap comarca en la qual no hagi plogut. Durant el cap de setmana s'han acumulat 46 l/m2 a Badalona, 43 l/m2 a Premià de Mar i 36 l/m2 a Cabrils, com a quantitats més destacables.

En cotes mitjanes i altes, aquesta precipitació està sent en forma de neu. De fet, el Pirineu ha quedat tenyit de blanc per sobre dels 1.200 metres. A la Bonaigua (2.266 m), el gruix màxim registrat ha estat de 34 cm; a Cadí Nord - Prat d'Aguiló (2.143 m), de 18 cm; a Malniu (2.230 m) i al Port del Comte (2.316 m), de 12 cm, i a la Molina (1.650 m), de 10 cm.

Fins a primera hora d'aquesta tarda s'espera que continuï plovent i nevant de manera feble a bona part de les comarques de Barcelona i Girona. A la resta del Pirineu, ho pot fer de manera intermitent. En canvi, a la resta del Principat, s'espera poca precipitació. A partir de la tarda es començaran a obrir clarianes a l'oest.

540x306 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La cota de neu se situarà entorn dels 1.000 o 1.100 metres d'altitud, una mica més alta del que ahir indicaven els mapes. En canvi, cap al Pirineu i les muntanyes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, la cota de neu voltarà els 800 metres.

La temperatura quedarà més curta que la d'ahir, ben bé entre 1 i 3 graus més baixa. Durant les hores centrals del dia amb prou feines s'arribarà a valors de 0 a 5 ºC al Pirineu, de 6 a 11 ºC a l'interior i de 10 a 15 ºC al litoral.

Avui també seran destacables les pluges a les Illes, que podran descarregar amb força. Les precipitacions més importants s'esperen al nord de Mallorca i a Menorca, amb acumulacions que localment poden superar els 40 l/m2. Al País Valencià, els núvols seran més trencats, tot i que encara es podria escapar algun ruixat feble i aïllat.

Obertura de clarianes durant el dia de demà

La borrasca que ha portat tot aquest enrenou meteorològic s'anirà allunyant de cara a demà. Així, tot i que al matí encara hi haurà força núvols, sobretot a la meitat est del país, amb el pas de les hores les clarianes guanyaran terreny. De fet, s'espera una tarda més assolellada, tot i algunes restes de núvols poc importants. A l'Aran, es mantindrà el cel cobert i fins i tot encara podrà nevar de manera feble i intermitent.

La temperatura mínima serà semblant o fins i tot una mica més baixa. La màxima, en canvi, tendirà a pujar. L'ambient serà fred, d'hivern.

La tramuntana, i sobretot el mestral, es reforçaran. S'esperen cops de més de 80 km/h al nord del cap de Creus i també a zones altes del prelitoral sud, al sud del Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

540x306 Cop màxim de vent previst per demà / Model GFS - ARAméteo Cop màxim de vent previst per demà / Model GFS - ARAméteo

Dimarts la temperatura toca fons i arriba un nou canvi

Dimarts de matinada la temperatura tocarà fons. Glaçarà al Pirineu, al Prepirineu i fins i tot a punts del nord de la Depressió Central. A bona part de l'interior es baixarà per sota dels 5 ºC, i al litoral, per sota dels 10 ºC.

540x306 Temperatura mínima prevista per dimarts / Model GFS - ARAméteo Temperatura mínima prevista per dimarts / Model GFS - ARAméteo

Amb tot, entre dimarts al vespre i dimecres al migdia arribarà un nou canvi de temps. Tornarà a ploure arreu i a nevar a cotes mitjanes del Pirineu. Tot plegat amb vent de component sud que es reforçarà a zones elevades i a la franja litoral.