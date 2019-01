Dijous amb ventades i ambient de ple hivern

Matí de ventades. A primera hora d'avui la sensació tèrmica era molt més baixa del que marcava el termòmetre a causa del fort vent. Entre els cops de tramuntana i mestral més forts d'aquestes últimes hores destaquem (en km/h):

Portbou, 133

Pantà de Darnius, 109

Port del Comte, 105

Espolla, 101

Núria, 100

Puigcerdà, 89

Mas de Barberans, 81

el Vendrell, 81

Tortosa, 81

Olot, 77

El vent rebaixa la sensació tèrmica, però avui a més a més la temperatura serà més baixa que ahir. En molts casos la màxima es quedarà entre 2 i 3 graus per sota dels valors d'aquest dimecres. Dia de ple hivern. Avui en general farà sol, però al vessant nord del Pirineu hi continuarà nevant encara durant el matí. La nevada ha acumulat, com s'esperava, més de mig metre de neu nova en cotes altes de diferents punts del Pirineu Occidental. Tot i que el vent fa difícil l'estimació del gruix real de neu, en molts casos s'hi han acumulat entre 40 i 75 cm de neu nova.

Per sobre dels 1.500 m d'altitud s'han mesurat >50 cm de neu nova a diversos sectors del Pirineu. La redistribució pel vent ha generat importants sobreacumulacions #MeteoMuntanya #meteocat pic.twitter.com/7JovgCW4OR — Meteocat (@meteocat) 24 de gener de 2019

Les nevades continuaran els pròxims dies, en aquest cas, però, més concentrades al vessant nord de la serralada. Un front que arribarà demà i un altre que ho farà diumenge faran que les precipitacions continuïn al Pirineu Occidental. Demà la cota de neu tendirà a pujar per sobre dels 1.000 metres, però de cara a diumenge tornarà a nevar a qualsevol cota. A la resta hi predominarà el sol, i el pròxim canvi de temps arribarà diumenge a la tarda, amb la possibilitat d'alguns ruixats sobtats en comarques de Girona i de Barcelona.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per a aquest divendres

En general, amb el pas de les hores el vent anirà perdent força, però al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre hi continuarà bufant amb ganes tota la jornada. De fet, els pròxims dies el vent de nord i nord-oest seguirà marcant el temps en aquests indrets. Demà també es deixarà sentir amb cops puntualment forts, entre dissabte i diumenge es desinflarà una mica, però cap al final del cap de setmana i els primers dies de la setmana que ve tornarà a bufar amb cops forts.

540x306 Cops de vent previstos de cara a la tarda i vespre Cops de vent previstos de cara a la tarda i vespre

La tramuntana ha obligat el Meteocat a avisar de perill molt alt per la situació marítima al nord de la Costa Brava. La boia de mesura ubicada a unes quantes milles del cap de Begur ja ha registrat onades màximes de gairebé 8 metres a primera hora d'avui, i en el cas de Menorca se n'han registrat de fins a 10 metres.

Demà l'ambient continuarà sent de ple hivern, i a primera hora glaçarà en més indrets que avui, però els migdies del cap de setmana seran una mica més suaus. Les màximes s'acostaran als 15 graus a la costa i al prelitoral, i a alta muntanya la pujada de temperatura també serà molt marcada, de més de 5 graus en molts casos. El canvi de temps de diumenge a la tarda reactivarà altre cop el fred. La setmana que ve començarà de nou amb sensació de ple hivern, però res fa pensar en una gran fredorada.