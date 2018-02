Dilluns amb pluja, alguna tempesta i neu a cotes més altes

Les pluges irregulars continuen marcant el temps, aquest matí fins i tot van acompanyades de tempesta en alguns punts del Penedès i del Garraf, un fet que indica que no sempre són pluges d'anar fent. Precisament en àmbits com el Penedès, el Garraf, l'Anoia, al Camp de Tarragona i el Baix Llobregat és on avui és més probable que hi torni a haver acumulacions importants de precipitació, quantitats que en 24 hores superin els 50 l/m2 i que des de diumenge sumin ja en algun cas més de 100 o fins i tot més de 150 l/m2. Fins a les vuit del matí aquestes són algunes de les precipitacions més abundants caigudes des d'ahir:

Vallirana, 92 l/m2

Begues (PN del Garraf), 77

Boí, (cota 2.500), 63

Canyelles, 57

La Granada, 56

La Llacuna, 56

Mont-roig del Camp, 50

Cunit, 48

Núria, 44

Barcelona (Zona Universitària), 44

Castellbisbal, 44

Vic, 32

Olot, 28

Girona, 27

Tarragona, 15

Lleida, 12

La neu ha acumulat més de 30 centímetres a partir dels 1000 metres, i ha agafat clarament a partir dels 700, fins i tot en capitals de comarca com Vic i Olot hi ha ha hagut emblanquinades. Avui la tendència de la neu ha de ser a pujar de cota, a les valls més enclotades d'Osona i de la Garrotxa és on més li costarà de pujar la cota de neu. A la tarda en general ja només nevarà per sobre dels 1000 metres, amb l'excepció del vessant nord del Pirineu, on de nit hi seguirà nevant fins al fons de les valls.

Demà encara serà un dia insegur, sobretot a les comarques centrals i del sud, però en general el paraigua deixarà de ser imprescindible. Tot i que durant la setmana el temps no s'estabilitzarà del tot, res fa pensar en cap més tongada de pluges i neu extensa fins diumenge que ve. En molts sectors del Pirineu la neu hi podria reaparèixer entre divendres i dissabte. Dimecres s'entreveu un dels dies amb més sol d'aquesta setmana.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà dimarts Acumulacions de precipitació previstes per a demà dimarts

El fred anirà a més de forma progressiva a mesura que avanci la setmana. No hi haurà canvis bruscos de temperatura els dies vinents, però les glaçades seran cada cop més freqüents, sobretot a partir de dijous. De dia només a la costa se superaran els 10 graus, el fred intens durarà com a mínim tota la setmana.

540x306 Diferència entre la temperatura mínima prevista per a avui i la prevista per a dijous Diferència entre la temperatura mínima prevista per a avui i la prevista per a dijous

Entre dimarts a la tarda i dimecres la tramuntana i el mestral bufaran amb cops de més de 50 km/h a l'Empordà i a l'Ebre, però el vent no serà especialment protagonista aquesta setmana.