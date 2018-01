Dissabte aprofitable a l'espera de xàfecs i algunes nevades a partir del vespre

El cel poc ennuvolat de la nit i la matinada ha tornat a facilitar el descens de la temperatura i la proliferació de glaçades terra endins, sobretot a les valls de Pirineu. D'aquesta matinada destaquen els -14ºC de Montgarri, -11ºC a Das, -9ºC a Puigcerdà, -8ºC a Martinet de Cerdanya o -7ºC al Pont de Suert i a Guardiola de Berguedà.

Els núvols prims aniran enterbolint el cel de forma gradual al llarg del matí a causa de l'aproximació d'un front. Els núvols atraparan l'aire fred de la matinada en algunes valls i zones fondes de l'interior i faran que, aquí, l'ambient sigui més fred que no pas divendres. La tarda es preveu força més tapada en conjunt, però no serà fins al vespre quan s'activaran les primeres precipitacions.

Els plugims sovintejaran a última hora en sectors de Ponent i, independentment, en trams de la costa compresa entre el nord de la Costa Daurada i la Costa Brava.

540x306 Precipitació prevista per dissabte / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per dissabte / GFS (ARA.CAT)

Al llarg de la nit els xàfecs cauran de forma dispersa a qualsevol comarca, per bé que a l'interior i a l'oest seran de caràcter feble. La cota de neu s'emplaçarà entre els 800 i 1000 m a Ponent, i lleugerament per sobre els 1000 m a la meitat est del país.

El front es reactivarà a l'entorn de les comarques gironines i la Costa Central. En aquest àmbit, però també a la Catalunya Nord i en comarques com el Ripollès o la Garrotxa, és on es preveu que s'hi acumulin més litres per metre quadrat.

El front quedarà ancorat a l'extrem nord-est del país de cara a diumenge, on s'hi formarà també una petita borrasca. Al Rosselló, en punts de la Costa Brava, al Pirineu Oriental i en sectors del nord del pla de Girona es preveu que la pluja s'hi pugui allargar unes quantes hores més, fins pels volts del migdia.

A la resta del país diumenge serà un dia insegur i força canviant a causa de la presència d'aire fred en altura. Es preveu que hi hagi clarianes i estones de sol, però també moments amb xàfecs curts i irregulars, preferentment a partir de la tarda.

540x306 Precipitació prevista per diumenge / GFS (ARA.CAT) Precipitació prevista per diumenge / GFS (ARA.CAT)

Els núvols aniran a més aquest dissabte també al País Valencià, malgrat que el front només deixarà algun plugim a última hora cap a les comarques interiors. A Mallorca i Menorca, en canvi, s'hi esperen alguns ruixats moderats entre aquesta nit i diumenge al matí.

El temps tendirà a estabilitzar-se de cara a dilluns. El primer dia de la setmana no acabarà de fer net pel que fa al temps, però s'espera que sigui un dia amb força més estones de sol en conjunt.

A partir de dimarts s'imposaran els vents de ponent i mestral i el pas de fronts atlàntics poc efectius pel que fa a pluges a Catalunya. Les temperatures tendiran a pujar de forma clara a mitjans de setmana, però ho faran només de forma transitòria.

540x306 Dimarts pujaran notablement les màximes / GFS (ARA.CAT) Dimarts pujaran notablement les màximes / GFS (ARA.CAT)