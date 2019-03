Diumenge aprofitable a l’espera que torni l’hivern la setmana entrant

Després d’assolir ahir molts valors per sobre dels 25 ºC, el més destacable d’aquest matí de diumenge segueixen sent les temperatures. No ha glaçat pràcticament a cap racó del país i les temperatures són massa elevades en molts indrets de muntanya per l'època de l'any. La inversió tèrmica i el matalàs d’aire càlid que tenim en capes mitjanes estan fent disparar els termòmetres molt per sobre del que tocaria. Entre els valors d’aquest matí destaquen (dades en ºC):

Puig Sesolles, 10

Cardedeu, 6

Espot (2.519 m), 3

El Pont de Suert, -1

Siurana, 13

Cornudella de Montsant, 3

Montserrat, 17

Vacarisses, 4

Sant Hilari Sacalm, 11

Llagostera, 1

Pel que fa a avui, hem de parlar de tranquil·litat durant bona part del dia. Ambient assolellat i temperatures que –tot i algunes excepcions– baixaran un parell de graus respecte d'ahir, però sense més conseqüències. En alguns trams del litoral sud podrien pujar, degut al vent de mestral que hi bufarà i arribarà reescalfat. Aquest vent s’intensificarà durant la tarda i el vespre als dos extrems de Catalunya i bufarà amb ratxes fortes.

651x366 Diferència temperatures màximes d'aquest diumenge, respecte ahir dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència temperatures màximes d'aquest diumenge, respecte ahir dissabte / GFS 0.25 / ARA Méteo

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Cops de vent màxims previstos per aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

A últimes hores de la jornada al Pirineu es notarà un canvi brusc de temps, que es traduirà en una baixada important de les temperatures coincidint amb el capvespre. També arribaran nevades al vessant nord per sobre dels 1.400 metres aproximadament, i baixaran ràpidament cap a 900 metres, tot i que no haurien d’acumular gaire gruix.

Canvi de temps radical de cara a inicis de setmana

El retorn a l’hivern serà clar i contundent aquesta setmana. A primeres hores d’aquest dilluns encara no ho notarem gaire degut a la inèrcia càlida del cap de setmana, però a mesura que vagin avançant les hores es podrà apreciar com la temperatura no puja, i, de fet, durant el migdia i la tarda és probable que la majoria de valors es trobin per sota de la marca dels 15 ºC. És a dir, seran 10 graus més baixes que les d’aquest cap de setmana en molts indrets.

651x366 Precipitacions previstes per demà dilluns / GFS 0.25 / ARA Méteo Precipitacions previstes per demà dilluns / GFS 0.25 / ARA Méteo

651x366 Diferència de temperatures màximes del proper dimecres, respecte aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo Diferència de temperatures màximes del proper dimecres, respecte aquest diumenge / GFS 0.25 / ARA Méteo

Dilluns, a part de la refrescada diürna, també tindrem núvols i alguns ruixats que es presentaran febles a la cara nord, en forma de neu per sobre de tan sols 800 metres. De cara a la tarda també n’apareixeran alguns cap a la Catalunya Central, amb tendència a viatjar cap al prelitoral i litoral de cara al vespre i primeres hores de la nit. La nit de dilluns a dimarts ja serà clarament més freda que la de diumenge a dilluns arreu del país.

De cara als pròxims dies, l’anticicló se’ns tirarà al damunt altra vegada i l’ambient assolellat tornarà a guanyar protagonisme. Malgrat tot, les temperatures no es recuperaran, sinó tot el contrari, especialment les mínimes, que encara baixaran més. Seguirem tenint força aire fred a nivells mitjans, i, amb l’anticicló, aquesta massa d’aire es podrà assentar a les fondalades durant gran part de la setmana degut a la persistència de les altes pressions.

Previsiblement, no serà fins a finals de setmana que la massa d’aire càlid del mediterrani tornarà a guanyar protagonisme i tindrem de nou un ambient més primaveral.