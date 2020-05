Diumenge de calma a l’espera d’una setmana més inestable i amb canvis destacats

A diferència d’ahir, aquest diumenge ha arrencat amb menys núvols i amb un ambient similar o una mica més fresc que el dissabte a primeres hores del matí. Avui l’ambient assolellat guanyarà protagonisme en general però hi haurà la presència d’algunes bandes de núvols alts i prims que seran més abundants a partir de la tarda.

Per altra banda, i com aquests dies anteriors, a partir del final del matí i sobretot durant la segona meitat del dia, creixeran nuvolades a zones de muntanya del Pirineu i del Prepirineu. També podrien formar-se alguns núvols menys desenvolupats a punts del prelitoral però sense més conseqüències. Ara bé, les nuvolades del Pirineu i del Prepirineu sí que deixaran alguns ruixats i xàfecs, però en general seran aïllats i de curta durada. Independentment, també podria arribar a caure alguna gotellada cap a les terres de l’Ebre i Ponent entrat el vespre i final del dia.

651x366 Acumulacions de precipitació prevista per avui Acumulacions de precipitació prevista per avui

Les temperatures avui seran una mica més altes, sobretot a les comarques interiors, ja que a la costa el vent marítim ajudarà a mantenir a ratlla els termòmetres, de la mateixa manera que ho va fer ahir dissabte on ben just van passar dels 25 ºC. Les màximes més altes arribaran als 30 ºC al Pla de Lleida o s’hi aproparan a la conca de Tremp.

Inicialment dilluns els ruixats volien estendre’s i afectar àmplies zones, però sembla que els models han fet un lleuger pas enrere. Serà una jornada amb més núvols, de cel variable, on a partir de migdia descarregaran ruixats i xàfecs novament al Pirineu i al Prepirineu. No es descarta que també puguin afectar indrets com a la Catalunya Central o algun tram del prelitoral, però la probabilitat seria baixa. La temperatura mínima serà més alta, mentre que la màxima no presentarà grans canvis.

La resta de setmana no acabarà de fer net amb risc de pluja cada dia en algun punt del territori. On s’espera que plogui dia sí i dia també serà al Pirineu i al Prepirineu, amb ruixats i algunes tempestes. A la resta del territori, sembla que entre divendres i diumenge la pluja podria arribar a més indrets. Aquest augment de la inestabilitat al cap de setmana anirà acompanyat amb un descens de la temperatura.

651x366 Temperatura màxima prevista pel pròxim dijous. Temperatura màxima prevista pel pròxim dijous.

Aquesta baixada dels termòmetres es consolidaria a principis de la setmana vinent amb un clar retrocés de l’ambient càlid, que anirà a més durant els vinents dies i que tindrà el pic entre dijous i divendres, per imposar-se posteriorment un ambient fresc més propi de la primavera que no pas d’inicis de juny.