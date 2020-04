Inici de setmana amb xàfecs curts en moltes comarques

Encetem setmana amb un dia de força inestabilitat. Durant el matí els ruixats se centraran sobretot a les comarques de la meitat oest, en forma de xàfecs curts però que poden descarregar amb certes ganes. A la tarda el risc de xàfecs anirà avançant també cap a indrets més pròxims a la costa i hi haurà ruixats a la Catalunya Central, al Pirineu i en comarques prelitorals. Un cop formats avançaran de sud-oest a nord-est, cosa que vol dir que a la costa hi arribaran de manera més esporàdica i sobretot al nord de la Costa Brava.

Els ruixats aniran acompanyats de tempesta i puntualment fins i tot de calamarsa. El Meteocat té actiu un avís per intensitat de pluja que afecta un triangle de comarques entre el Vallès Oriental, l'Alt Empordà i el Ripollès. Ahir es van arribar a acumular 27 litres per metre quadrat a Porqueres i a la Vall de Bianya, 24 al Pantà de Darnius i 19 a Girona.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Demà encara hi haurà inestabilitat però estarà més centrada a l'extrem nord de Catalunya. Tant al Pirineu com a les comarques del nord de Girona hi seguiran apareixent alguns ruixats intermitents i intensos, però en general el risc de pluja anirà clarament a la baixa. La segona part de la setmana continuaran passant alguns sistemes frontals més aviat poc actius: dijous i divendres seran dies de cel enterbolit o mig ennuvolat, però només s'escaparan alguns ruixats molt puntuals al Pirineu i en algunes altres comarques de l'extrem nord de Catalunya.

Durant bona part de la setmana la temperatura variarà poc. A la costa alguns migdies seran una mica més càlids que els del cap de setmana, però en canvi al Pirineu i en moltes comarques de Girona la temperatura més aviat baixarà un parell de graus, sobretot al centre de la setmana. El vent es deixarà sentir moderat en molts moments, sempre entre garbí i ponent.

A partir del cap de setmana una entrada d'aire càlid dispararà el termòmetre fins a valors d'estiu. El canvi es començarà a notar dissabte, però tot fa pensar que serà entre diumenge i l'inici de la setmana que ve quan el termòmetre saltarà per primer cop per sobre dels 30 graus en diverses comarques. Sensació d'estiu a principis de maig, amb la incertesa de quan s'allargarà aquesta situació. No sembla probable que la calor s'instal·li, però sí que podria durar ben bé 3 o 4 dies.