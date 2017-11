Menys vent i nits encara més fredes

La tramuntana continua bufant amb fúria a l'Empordà, al Pirineu i en alguns punts del sud del país, però el vent ha anat perdent força a la resta. Aquesta nit encara hi ha hagut cops de vent molt forts, com ara:

Portbou, 133 km/h

Maçanet de Cabrenys, 111

Espolla, 107

L'Hospitalet de l'Infant, 101

Castelló d'Empúries, 90

El Perelló, 87

Figueres, 85

Roses, 76

Palamós, 74

Amb el pas de les hores el vent s'anirà desinflant, a la tarda bufarà clarament amb menys força que al matí. Aquest matí la temperatura ha baixat clarament respecte l'última matinada. Tot i que el vent ha seguit evitant que molts termòmetres baixessin sota zero, en els indrets més amagats de la tramuntana i del mestral la temperatura ja ha baixat en picat. D'entre les mínimes més baixes d'avui en destaquem:

Vilobí d'Onyar, -5º

Vic, -4º

Vielha, -4º

Prats de Lluçanès, -4º

Ripoll, -3º

La Pobla de Segur, -3º

Cardona, -3º

Girona, -2º

Caldes de Montbui, -2º

La Vall d'en Bas, -2º

Manresa, -1º

Malgrat de Mar, 0º

Lleida, 0º

Tarragona, 8º

Barcelona, 9º

Tortosa, 9º

Al migdia avui l'ambient serà tant o més fred que ahir en moltes comarques. La manca de vent farà que les màximes fins i tot es quedin més curtes que ahir en moltes comarques de Tarragona i a Ponent, i només al Pirineu la temperatura pujarà clarament respecte els valors d'aquest dilluns.

La pròxima nit encara serà més freda, sobretot al Pirineu, al nord de les comarques de Girona i en moltes comarques de Tarragona. Demà al matí hi haurà més glaçades que avui, i els dies vinents a primera hora l'ambient continuarà sent clarament d'hivern. A mesura que avanci la setmana la temperatura anirà pujant, però el canvi es notarà molt més en els valors del migdia que no pas en els de primera hora.

El Servei Meteorològic de Catalunya té encara actius avisos per vent i sobretot per l'estat de la mar. A l'Empordà el perill per la situació marítima es considera molt alt. Aquesta nit la boia de mesura ubicada a uns cinquanta quilòmetres del Cap de Begur ha mesurat una onada màxima de fins 12,4 metres d'altura, i aquest matí encara registra onades de més de 6 metres. A Menorca una boia similar ubicada a l'oest de Maó ha registrat una onada màxima de fins a 11,7 metres durant aquesta nit. Amb el pas de les hores el temporal marítim anirà a la baixa.

540x306 Altura màxima de les onades mesurada per la boia del Cap de Begur / PUERTOS DEL ESTADO Altura màxima de les onades mesurada per la boia del Cap de Begur / PUERTOS DEL ESTADO

Els dies vinents el temps serà molt tranquil, l'únic canvi de temps mínimament destacable de la resta de la setmana serà el pas d'un font que enterbolirà el cel divendres i deixarà restes de núvols a la costa de cara a dissabte. Fins la setmana que ve no tornarà a ploure ni a nevar.