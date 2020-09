Nou canvi de temps important en l'inici del cap de setmana

La falta de vent i les nits cada cop més llargues fan que aquesta setmana es comenci a notar molt de contrast entre la temperatura de primera hora i la del migdia. Tot i que ahir les màximes van fregar o fins i tot superar els 25 graus en molts indrets, aquesta nit la temperatura ha tornat a baixar dels 10 en moltes capitals de comarca interiors i prelitorals. A Vic i a Girona la mínima ha sigut de 7 graus, i a Lleida i a Manresa de 8.

Aquest migdia la temperatura tornarà a fregar els 25 graus en molts indrets, i demà una lleugera entrada de vent de ponent dispararà més el termòmetre en algunes comarques pròximes a la costa. Aquest pic de temperatura es notarà sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, però també al voltant de Barcelona.

Tant avui com demà seran dies amb pocs canvis en el temps, avui farà sol i els núvols prims es concentraran sobretot en comarques del sud. Demà hi haurà més estones de cel enterbolit o mig tapat, a la tarda es podrien arribar a escapar alguns primers ruixats puntuals entre les Guilleries, el Collsacabra i punts del Pirineu Oriental.

Estem pendents d'un altre gran canvi de temps que arribarà divendres. Una borrasca es despenjarà de latituds més altes i s'aprofundirà moltíssim al golf de Biscaia. La pertorbació afectarà de ple durant tot el cap de setmana la façana cantàbrica, amb pluges abundants i un temporal de vent i mar, però també s'acostarà a Catalunya, sobretot divendres.

651x366 Pressió en superfície i temperatura a 5.500 metres per dissbte de matinada Pressió en superfície i temperatura a 5.500 metres per dissbte de matinada

A Catalunya les pluges no seran abundants a tot arreu ni de bon tros, però al Pirineu occidental hi cauran més de 50 l/m2, i no són descartables acumulacions de més de 100. A tota la serralada hi plourà amb ganes divendres, i poc o molt acabarà plovent a tot arreu, tot i que en alguns punts de la costa central i del sud de la Costa Brava les pluges seran molt més minses. La cota de neu es mantindrà per sobre dels 2.000 metres durant bona part de l'episodi, però a partir de divendres al vespre arribarà a caure per sota dels 1.500 metres, com ja va passar el cap de setmana passat.

El vent tornarà a ser un element a tenir en compte en l'inici del cap de setmana. Divendres s'anirà enfortint amb el pas de les hores, a la tarda bufarà amb cops que podrien arribar a superar els 70 km/h, no només en els indrets on el vent sol ser més habitual, sinó també en moltes comarques centrals. El vent seguirà deixant-se sentir amb cops de més de 50 km/h durant tot el cap de setmana, dissabte bufarà amb cops especialment forts en punts de la Garrotxa, la Selva o el Pla de l'Estany.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per divendres Acumulacions de precipitació previstes per divendres

El canvi de temps obrirà de nou la porta a una massa d'aire fred que provocarà quatre o cinc dies de temperatures baixes per a l'època. Al Pirineu i Prepirineu la temperatura baixarà més de 10 graus entre els valors d'avui al migdia i els del cap de setmana, a cotes altes la baixada serà de fins a 15. A prop de la costa el vent mantindrà la temperatura més alta, però la sensació de fred augmentarà igualment de forma clara.

En general, el cap de setmana serà mig ennuvolat, amb més núvols com més al nord i a l'oest, i més clarianes com més a prop de mar. Al Pirineu continuaran les precipitacions intermitents, però ja de forma molt més minsa. Diumenge a la tarda el temps serà més insegur i podrien arribar a aparèixer tempestes puntuals però intenses en algunes comarques.