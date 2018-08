Nou canvi de temps: més tempestes i alguns aiguats

En general aquesta matinada ha sigut menys fresca que l'anterior, i les nits continuen sent de mal dormir en alguns punts de la costa, sobretot al voltant de Barcelona. Al Raval la temperatura mínima avui no ha baixat dels 24º. Al migdia l'ambient no serà gaire diferent del d'ahir. L'augment dels núvols farà baixar una mica la temperatura a les Terres de l'Ebre, però a l'est fins i tot farà més calor.

Avui començarà a canviar el temps. Aquest matí ja descarreguen ruixats i tronades en punts del País Valencià, i alguns models de predicció fan pensar que també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada es podrien formar algunes primeres tempestes. Però els ruixats apareixeran sobretot a la tarda i el vespre, preferentment al voltant dels Ports i al Pirineu i Prepirineu, tot i que no són descartables també en altres comarques interiors, sobretot de l'oest de Catalunya. Algunes tempestes podrien ser localment fortes i anar acompanyades de calamarsa.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Demà els ruixats irregulars s'estendran per més indrets, descarregaran de forma més general al Pirineu i, a mesura que avanci el dia, podran acabar arribant gairebé a qualsevol comarca. Sobretot plourà a partir del migdia i durant la tarda i el vespre. Amb el pas de les hores els xàfecs aniran afectant cada cop comarques més centrals i fins i tot podran descarregar al Camp de Tarragona, especialment al vespre i la nit. Entre els ruixats s'amagaran alguns aiguats que podran arribar a deixar 40 o 50 l/m2 en poca estona. Això passarà sobretot al Pirineu i la Catalunya Central, però hi ha indicadors que fan pensar també en la possibilitat de més aiguats al Camp de Tarragona.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a demà Acumulacions de precipitació previstes per a demà

La matinada de dissabte encara hi haurà xàfecs en algunes comarques de la costa i del prelitoral centrals, però a partir de mig matí de dissabte el sol ja predominarà arreu i diumenge les nuvolades seran escasses fins i tot a muntanya.

El cap de setmana començarà amb temperatures més baixes, sobretot al Pirineu, on el termòmetre arribarà a baixar uns cinc graus, però l'estiu no s'acaba ni de bon tros. La primera part de la setmana que ve serà de calor intensa, amb màximes que tornaran a superar els 35º a l'interior i en algunes comarques prelitorals. Fins al cap de setmana que ve no s'entreveuen gaires més canvis, tot i que amb el pas dels dies aniran reapareixent les tempestes de tarda al Pirineu.

La tramuntana tornarà a bufar demà a última hora i tot dissabte en molts punts de l'Empordà, amb ratxes que per sobre del cap de Creus fins i tot superaran els 50 km/h. El vent anirà minvant diumenge. El mestral també es deixarà sentir demà a la tarda i vespre a les Terres de l'Ebre.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres que ve Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres que ve