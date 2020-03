Nou episodi de ventades en una setmana amb constants canvis de temps

Aquesta setmana el termòmetre pujarà i baixarà talment com si estigués enfilat a una muntanya russa. Avui toca la baixada. Aquest matí fa força més fred que ahir: en alguns casos la temperatura ha baixat gairebé 15 graus en 24 hores. És el cas, per exemple, de Girona, on ahir el dia va començar amb 14 graus i avui a les set del matí el termòmetre marcava només 1 grau. En general aquest matí hi havia entre 5 i 10 graus menys que ahir a primera hora, i també aquest migdia la temperatura es quedarà més curta que ahir en general.

Avui caldrà estar pendents novament del fort vent. A la tarda i al vespre les ventades de mestral tornaran a superar els 80 o 90 km/h en un bon grapat de comarques, no només del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, sinó també de Ponent, de l'altiplà de central i fins i tot de la costa i del prelitoral centrals. Les ventades també seran fortes al Pirineu i en punts de l'Empordà.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda Cops de vent màxims previstos per aquesta tarda

El pas d'un nou sistema frontal reactivarà les nevades al Pirineu, sobretot al vessant nord de la serralada. Avui la cota de neu se situarà novament força baixa, probablement poc per sobre dels 1.000 metres en molts moments. En les últimes hores les precipitacions han deixat gruixos de neu d'entre 20 i 40 centímetres en molts sectors del Pirineu, tant per sobre dels 2.000 metres com en cotes mitjanes.

Ens despertem a Canillo (1790 m) amb uns 25 cm de neu nova. -4C i equipaments a partir de l’Aldosa. #andorra @4estacions2 pic.twitter.com/7SYzdRn9bm — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba_and) March 3, 2020

A la resta el dia estarà mig ennuvolat, segurament amb algunes pluges minses al migdia en comarques de la meitat oest o també a l'Empordà i a la Catalunya del Nord. El pas de sistemes frontals continuarà els pròxims dies. Demà serà un altre dia enterbolit i amb nevades al nord del Pirineu, tot i que en aquest cas la cota s'enfilarà fins a tocar gairebé els 2.000 metres. El vent anirà clarament a la baixa.

Demà i dijous la temperatura pujarà notablement una altra vegada. Un augment que dijous podria ser de fins a 10 graus en algunes comarques de Girona. En canvi el cap de setmana tornarà a ser clarament hivernal: la temperatura baixarà fins i tot més que avui i les glaçades reapareixeran en moltes comarques del Prepirineu, de la Catalunya Central i fins i tot en fondalades prelitorals.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dijous

Entre dijous i divendres el pas d'una altra borrasca provocarà un nou episodi de nevades abundants al Pirineu, sobretot al vessant nord de la serralada, però en aquest cas la neu podria arribar a estendre's de forma més general. La cota baixarà per sota dels 1.000 metres, cosa que fa pensar que la neu podria arriba a força capitals de comarca del Pirineu entre divendres i dissabte al matí.

El canvi de temps no provocarà pluges extenses a la resta del territori, però segurament sí alguns ruixats abundants en comarques de Girona. Tot això passarà sobretot abans del cap de setmana. Dissabte encara podria nevar al Pirineu, però en general dissabte i diumenge no hi haurà precipitacions. El canvi de temps reactivarà també el fort vent de mestral i de tramuntana en l'inici del cap de setmana.