Nova nit de rècords històrics de temperatura mínima

Les temperatures màximes desorbitades de dissabte, amb valors de fins a 42 graus a Tortosa, 41 a St. Sadurní d'Anoia, 40 ºC a la Zona Universitària de Barcelona i a l'aeroport de Reus, i la presència d'alguns núvols, ja feien preveure una nit gairebé infernal en alguns sectors de la costa.

Rècords a Barcelona

Els pronòstics s'han acomplert i aquesta ha estat, novament, una nit de rècords de temperatura mínima. L'estació del Meteocat del centre de la ciutat de Barcelona no ha baixat de 29,8 ºC, rebatent els 29,4 ºC de dissabte.

A l'Observatori Fabra el termòmetre no ha davallat de 28,4 ºC, una dada gairebé rècord de temperatura mínima. Fins ara, l'únic precedent superior correspon a la nit del 6 al 7 de juliol de 1982, en un context d'onada de calor i amb un incendi forestal al Garraf. En aquella ocasió la mínima no va davallar de la marca dels 30 graus. Curiosament, però, aquells 30 ºC de mínima no van quedar reflexats, ni anotats, als registres històrics pel fet que, durant el dia, al vespre,el termòmetre va acabar baixant per sota d'aquesta marca, tal i com ha explicat Antonio Gàzquez, l'observador del Fabra. Gàzquez també destaca que caldrà esperar fins avui al vespre per veure si aquests 28,4 ºC queden anotats, o no, com la mínima històrica més elevada de l'Observatori Fabra.

A l'aeroport del Prat la mínima d'aquest diumenge, 27,3 ºC ha superat en una dècima el rècord històric de dissabte.

Rècord a l'Observatori de l'Ebre

A l'estació centenària de Tortosa han anotat una mínima de 26,8 ºC, un valor que supera els 26,3 ºC de mínima més elevada assolida el 18 d'agost de l'any 1949.

També hi ha hagut temperatures nocturnes d'escàndol a punts de la Costa Brava a causa de la tramuntana reescalfada, que ha impedit el refredament nocturn. Ha estat el cas de Roses on el termòmetre no ha baixat de 32,1 ºC, a Portbou de 30,3 ºC o a Espolla de 30,2 ºC

Les mínimes tropicals no han estat exclusives de la costa, també n'hi ha hagut a cotes mitjanes de les muntanyes a causa del matalàs d'aire calent que hi ha en altura. Segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya al Santuari de Queralt (1200 m) no han baixat de 22,9 ºC, a Montserrat (cota 900 m) de 24,3 ºC o al Tagamanent (1050 m) de 22,5 ºC.

Per increïble que sembli, la temperatura mínima encara ha sigut lleugerament més alta respecte ahir. Hem trobat fins a 30ºC a trams del litoral! 🤦‍♂️ #meteocat pic.twitter.com/gIGLxBqORr — Meteocat (@meteocat) 5 d’agost de 2018

Lleu descens a partir de dilluns

La pròxima nit podria ser tan càlida com les dues anteriors, per bé que en alguns indrets el termòmetre ja començarà a recular de forma lleugera. Les temperatures nocturnes s'aniran normalitzant, gradualment, al llarg de la setmana vinent.

540x306 Diferència entre les mínimes de diumenge i dilluns / GFS (ARA.CAT) Diferència entre les mínimes de diumenge i dilluns / GFS (ARA.CAT)