Petit canvi de temps abans del cap de setmana

Matí bastant fred i amb glaçades en força comarques. D'entre les temperatures mínimes d'avui destaquem els -5º de Das, els -3º del Pont de Suert, els -2º de Sort, els -1º de Mollerussa i d'Olot, i els 0º de Lleida i Girona. És un dels matins més freds de la tardor fins ara, però al migdia l'ambient serà molt suau, amb màximes per sobre dels 15º gairebé a tot arreu.

Avui hi haurà més núvols prims que ahir en general, però només al Pirineu arribaran a ser una mica espessos. Demà ens arribarà un front més actiu que a la nit farà ploure i nevar al Pirineu occidental, que també deixarà algunes gotes en moltes altres comarques. La cota de neu serà entre els 1.600 i els 1.800 metres. Divendres de matinada hi haurà pluges minses també en moltes comarques de la costa i del prelitoral, i fins al migdia no serà descartable fins i tot algun ruixat una mica més intens entre la Selva, el Maresme, l'Empordà i el Gironès. Sempre fenòmens curts i més aviat aïllats.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

Durant una bona part de divendres en general hi haurà més sol que núvols, i el cap de setmana no caldrà obrir el paraigua gairebé enlloc. Dissabte farà sol en general, i diumenge el pas d'un front mantindrà el cel més variable, però només s'escaparan algunes gotes al Pirineu occidental. Difícilment arribarà cap borrasca activa tampoc durant el pont. Entrem en una fase de temps més estable que pot durar com a mínim fins a mitjans de desembre.

Pel que fa a la temperatura, demà tornarà a ser un dia amb fred al matí però d'ambient molt suau al migdia. Divendres i dissabte farà una mica més de fred al centre del dia, però també hi haurà menys glaçades. Divendres el mestral i la tramuntana tornaran a bufar amb cops de més de 50 km/h en molts sectors de l'Ebre, del Pirineu i de l'Alt Empordà, un vent no tan fort com el de dilluns.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i ia de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i ia de dissabte

A partir de diumenge la temperatura tornarà a pujar, i el camí cap al pont estarà marcat per temperatures clarament altes per a l'època, màximes que arribaran fins als 20º en alguns punts de la costa. Per ara res fa pensar en un gir cap a l'hivern com a mínim fins al dia 10 o 11. Per tant, tot i que encara és aviat per precisar-ho, el més probable ara mateix és que el pont de desembre tingui bon temps i un ambient poc fred.