La méteo: gotes de fang, algunes tempestes i canvi d'ambient

Aquesta tarda les pluges aniran a més, i de cara al vespre fins i tot s'estendran cap a comarques de la costa i del prelitoral. Fins a les 4 de la tarda destaquen els 39 l/m2 acumulats a Espot, els 23 de Boí, els 17 de Vielha i els 12 del Pont de Suert. Les pluges aniran acompanyades de fang a causa de la forta entrada de pols del Sàhara que fins i tot ha provocat que s'hagi delcarat un episodi de contaminació per partícules.

Els núvols i la pluja han frenat el termòmetre en moltes comarques de l'oest, les màximes més altes avui s'han produït a la costa, en contra del que sol passar. Destaquen els 23 graus del Prat de Llobregat, de Sitges i de Tortosa, o els 22 de Barcelona i de Tarragona. A Ponent i en algunes comarques centrals a primera hora de la tarda molts termòmetres marcaven entre 6 i 8 graus menys que ahir.

Demà s'obriran moltes clarianes i disminuirà clarament la pols en suspensió. A la tarda descarregaran algunes tempestes al Pirineu i en comarques com la Garrotxa i l'Alt Empordà. No és descartable que algun ruixat s'estengui per altres comarques de Girona. Xàfecs curts però localment forts. A primera hora la temperatura serà una mica més baixa, però al migdia l'ambient continuarà sent molt càlid per a l'època.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

El cap de setmana predominarà clarament el sol, però en comarques com la Selva, el Maresme, Osona i també al voltant del Montseny dissabte hi haurà estones de cel mig ennuvolat, sense que es pugui descartar fins i tot algun xàfec curt però intens en aquests sectors. Diumenge començarà amb sol arreu, però a la tarda ja s'iniciarà un nou canvi de temps que provocarà nevades al Pirineu a partir de diumenge al vespre.

Dilluns una entrada d'aire fred en altura excitarà les nuvolades en molts indrets, però sobretot descarregaran ruixats i tempestes en punts del Pirineu i en comarques de Girona. El canvi de temps de dilluns provocarà una nova nevada abundant en molts punts del Pirineu, amb gruixos que podrien tornar a superar els 10 o 15 cm a les cotes altes de la serralada. La cota de neu segurament tornarà a baixar per sota dels 1.500 metres en l'inici de la setmana que ve.

Les nits del cap de setmana deixaran de ser tan suaus com les últimes, però tot i que el termòmetre baixarà més de 5 graus en algunes comarques interiors i del Pirineu, el cap de setmana no serà tan fred com l'anterior. Entre dilluns i dimarts sí que podrien tornar temperatures tan baixes com les que ja hem tingut en diversos moments d'aquest mes d'octubre. A llarg termini sembla que seguirem parlant de més canvis de masses d'aire. Tot i que la setmana que ve començarà amb un fred destacable, és possible que arribem a Tots Sants amb temperatures bastant més suaus.

Tant demà com diumenge el vent es deixarà sentir moderat en moltes comarques, un vent aponentat que farà que l'ambient segueixi sent càlid a la costa i que reduirà dràsticament la humitat tan marcada dels dos últims dies. Dilluns el vent girarà a mestral i bufarà amb ratxes fortes a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.