Quin temps s'espera per Sant Jordi?

Sant Jordi és una jornada per gaudir de l'aire lliure, passejar i participar en les activitats que es porten a terme arreu del territori. És per això que, de ben segur, més d'un deu estar amoïnat pel temps. Tot seguit us expliquem amb detall la predicció de cara a aquesta diada.

Catalunya Central

Matí de núvols i clarianes, encara amb la possibilitat d'alguna gotellada de fang a l'est del sector. A partir de migdia creixeran nuvolades que, durant la tarda, deixaran alguns ruixats aïllats localment moderats, especialment al nord de la Catalunya Central. Convé dur a sobre un paraigua plegable, que en alguns moments podrà fer servei.

Costa central i Costa Daurada

De matinada i fins a primera hora del matí hi haurà molts núvols, i fins i tot pot arribar a caure alguna gotellada en punts de la costa central. Les clarianes aniran guanyant terreny al llarg del matí. A la tarda es mantindrà el cel mig ennuvolat, amb vent de component sud que bufarà amb cops de 30 a 40 km/h. Res a veure amb la ventada de les últimes jornades.

Pirineu i Prepirineu

La variabilitat serà la protagonista de la jornada. De matinada s'esperen alguns ruixats febles i dispersos que, a primeres hores del matí, tendiran a desaparèixer. S'obriran algunes clarianes, però compte, perquè a partir de migdia tornaran a créixer nuvolades. Al llarg de la tarda hi haurà xàfecs de distribució irregular i de curta durada, localment acompanyats de tempesta, que podran afectar qualsevol punt del Pirineu i del Prepirineu. Avançat el vespre, la pluja tendirà a estendre's d'oest a est. La cota de neu serà al voltant dels 2.200 metres, amb tendència a baixar durant la nit fins als 1.300 metres.

Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent



Durant el matí s'aniran obrint clarianes, i durant bona part del dia s'aniran alternant les estones de sol amb els núvols. A partir del migdia creixeran nuvolades en zones de muntanya, bàsicament a l'entorn de les muntanyes de Prades, el Montsant i els Ports, on fins i tot es pot arribar a escapar alguna gotellada. De cara al vespre, l'arribada d'un front portarà més núvols i alguns ruixats a Ponent i a l'interior de la resta de sectors.

Comarques de Girona

Fins a primeres hores del matí encara es podrà escapar algun ruixat, sobretot al Pirineu i al nord de la Costa Brava. Des de llavors i fins a primera hora de la tarda hi haurà una treva. Ara bé, al llarg de la tarda creixeran nuvolades i descarregaran alguns xàfecs, preferentment a l'interior. Localment podran anar acompanyats de tempesta. Seran de distribució irregular, i no plourà a tot arreu. Serà ben bé com una loteria.