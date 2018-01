Retorn a l'hivern i tongada de pluges i neu abans del cap de setmana

Aquest matí boires i núvols baixos han sigut molt menys extensos que en dies anteriors, i això ha permès que la nit fos més freda en moltes comarques interiors. Entre les mínimes més baixes d'avui destaquem:

Sort, -3º

La Pobla de Segur, -3º

La Seu d'Urgell, -3º

Sant Pau de Segúries, -3º

Vic, -2º

Guardiola de Berguedà, -2º

Girona, -1º

Olot, -1º

Puigcerdà, -1º

Lleida, 1º

Tarragona, 6º

Barcelona, 9º

Al migdia avui tornarà a ser un dia poc d'hivern. Les màximes continuaran baixant respecte de dies anteriors, però encara s'arribarà als 15º en força indrets, sobretot a la costa i el prelitoral. Avui hi haurà núvols prims en algunes comarques de l'oest i del Pirineu, però en general farà sol.

Demà el temps començarà a canviar de forma més clara. L'augment dels núvols ja es notarà des del matí, i a la tarda apareixeran les primeres pluges i nevades en algunes comarques de l'oest. Seran precipitacions poc abundants, que s'aniran estenent per moltes comarques durant el vespre i la nit. De matinada i durant el matí de divendres és quan plourà i nevarà amb més ganes, però això passarà sobretot a la costa i el prelitoral centrals, a Menorca i Mallorca, i també al nord del Pirineu, on divendres ja nevarà a totes les cotes. A l'oest i al sud divendres el vent anirà escombrant els núvols ja al matí.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a dissabte

El cap de setmana es presenta insegur a la meitat est. A la costa i el prelitoral hi haurà més núvols que clarianes, però per ara el més probable és que a Catalunya gairebé no plogui enlloc. La borrasca, en canvi, podria continuar afectant les Balears i el sud del País Valencià diumenge i a l'inici de la setmana que ve, però encara hi ha força incertesa sobre això.

L'ambient d'hivern es farà molt evident entre divendres i dissabte. La temperatura baixarà més de 5º en molts casos i al Pirineu el termòmetre recularà més de 10 graus. Diumenge i l'inici de la setmana que ve estaran marcats per un ambient més fred que aquests últims dies, però res fa pensar en temperatures especialment baixes. El termòmetre pujarà respecte de divendres i dissabte.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevsita per avui i la de divendres Diferència entre la temperatura màxima prevsita per avui i la de divendres

Un altre factor del cap de setmana serà altre cop el vent. Si en els últims episodis de vent fort el mestral i el ponent havien sigut els protagonistes, en aquest cas bufarà més de tramuntana i de gregal. A l'Empordà és on més es notarà el vent aquesta vegada, però entre divendres i diumenge també es deixarà sentir amb força a l'Ebre, al Pirineu, a les Balears i fins i tot en altres punts de la costa.