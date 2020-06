Revetlla de temps tranquil a l'espera d'algunes tempestes de tarda

Aquesta nit ha tornat a ser tropical en alguns punts de la costa, sobretot a la costa central i a la Costa Daurada, tot i que fins i tot a Girona la mínima s'ha quedat a tocar dels 20 graus a causa dels núvols que s'hi han format durant la nit. Destaquen els 22 graus de mínima del centre de Barcelona i els 21 de Tarragona. Aquest migdia la calor no serà gaire diferent de la d'ahir, amb moltes màximes per sobre dels 30 graus però gairebé cap per sobre dels 35.

Avui serà un dia de temps molt tranquil, i els núvols baixos que aquest matí han rondat per la costa i per algunes comarques de Girona s'aniran desfent. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu però gairebé no hi haurà ruixats enlloc. La nit de revetlla serà tranquil·la i serena, i en moltes comarques no es baixarà dels 20 graus fins a la matinada, i en alguns punts de la costa ni això.

La calor augmentarà una mica més demà i sobretot dijous, que s'entreveu el dia de temperatures més altes de la setmana. Dijous el termòmetre marcarà dos o tres graus més que avui, cosa que farà que la calor comenci a ser intensa i incòmoda en molts indrets. El cap de setmana el termòmetre quedarà una mica més frenat, especialment al Pirineu i el Prepirineu, però d'avui en vuit podrien arribar les temperatures més altes d'aquest any fins ara. Un episodi de calor més forta que caldrà seguir, però que difícilment serà llarg.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per demà Acumulacions de precipitació previstes per demà

Demà començaran a aparèixer tempestes al Pirineu, amb xàfecs de tarda que afectaran sobretot el Pirineu Occidental, on n'hi podria haver algun de puntualment fort. No és descartable fins i tot que alguna tempesta aïllada arribi fins a la Franja. En general el dia de Sant Joan serà assolellat o amb ben pocs núvols.

Al Pirineu els ruixats de tarda s'aniran repetint els pròxims dies, però de forma més aïllada. El cap de setmana la inestabilitat augmentarà una mica més, i dissabte i diumenge els xàfecs de tarda es podrien estendre per més punts del Pirineu, el Prepirineu i fins i tot per sectors de la Catalunya Central, però difícilment plourà de forma extensa. En moltes comarques per al cap de setmana s'entreveuen igualment dies amb pocs núvols.