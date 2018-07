Setmana de tempestes de tarda i calor intensa

Matinada amb força núvols a Ponent que han fet que la nit fos especialment xafogosa en aquest sector. A l'Escola d'Enginyeria Agrària de Lleida la mínima s'ha quedat en 22 ºC, la més alta des de l'onada de calor de principis de l'agost passat.

Al migdia la calor serà molt intensa, però no hi haurà valors extraordinaris. Màximes per sobre dels 35 ºC a Ponent i temperatures a prop d'aquests 35 ºC en moltes comarques prelitorals i interiors. En general la calor serà bastant similar a la d'ahir.

Avui les tempestes de tarda tornaran a guanyar terreny, i no només afectaran el Pirineu sinó també punts del prelitoral i de la Catalunya Central. A la tarda avui pot haver-hi xàfecs sobtats en àmbits com la Selva, Osona, el Gironès, el Vallès i fins i tot en comarques prelitorals de Tarragona. Com ja va passar dissabte alguna tempesta podria ser localment forta al Pirineu Oriental i en punts de la serralada Transversal. De manera més aïllada els ruixats podrien arribar fins a la Costa Brava, especialment al Baix Empordà i a la Selva.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dilluns

Els dies vinents els xàfecs de tarda no desapareixeran, demà seran més puntuals que avui, però també afectaran alguns punts de la Catalunya Central i de la serralada Transversal, no només descarregaran al Pirineu. Dimecres tornarà a haver-hi tempestes de tarda al Pirineu i Prepirineu. Probablement a la segona part de la setmana els xàfecs de tarda aniran de baixa, i el sol predominarà de manera més clara.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimarts Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dimarts

La calor no serà especialment dura els pròxims dies, el termòmetre recularà una mica demà i baixarà una mica més al centre de la setmana. La baixada dels termòmetres es notarà més a la meitat est de Catalunya que a Ponent, però en tot cas també a l'oest la calor serà intensa però no excepcional. Entre divendres i dissabte tindrem un altre pic de temperatura, però els mapes a llarg termini dibuixen un inici de la segona quinzena de juliol amb temperatures més moderades.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dimecres